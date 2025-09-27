Tumulto em comício político de ator deixa mais de 30 mortos na Índia

Topo

Vijay está em campanha para as eleições estaduais em 2026 - Reprodução/Instagram/@actorvijay
do UOL

Do UOL, em São Paulo*

27/09/2025 15h57Atualizada em 27/09/2025 17h02

Ao menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas hoje durante um comício no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, em evento realizado pelo ator e político indiano Vijay.

O que aconteceu

O governador do estado, MK Stalin, disse que oito crianças e 16 mulheres estão entre os mortos. Tumulto ocorreu quando parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras, informou o jornal The Hindustan Times.

Vijay é um famoso ator na Índia e está em campanha para as eleições estaduais que vão ocorrer no início de 2026. Ele lançou um partido político em fevereiro do ano passado: o Tamilaga Vettri Kazhagam.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas.

O infeliz incidente ocorrido durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste. Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil. Rezo por uma rápida recuperação de todos os feridos.
Primeiro-ministro Narendra Modi em publicação no X

Casos como este são frequentes na Índia em eventos de massa. Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

*Com informações das agências Reuters e AFP

