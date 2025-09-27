Trump ordena envio de tropas a Portland contra antifa: 'terrorismo'

Donald Trump anunciou hoje que ordenou o envio de tropas para a cidade de Portland, no Oregon, noroeste do país, contra o que chamou de "terrorismo doméstico". Os militares foram autorizados a combater protestos e ataques de grupos autodenominados antifascistas a instalações do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A ordem foi dada ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Em publicação na rede social Truth Social, o presidente americano escreveu que mandou o secretário enviar "todas as tropas necessárias" a Portland, "devastada pela guerra".

Trump tenta conter manifestações antifascistas. De acordo com o presidente dos EUA, as tropas vão proteger as instalações do ICE, que além de atuar contra imigrantes, trabalha contra atividades terroristas.

Segundo o presidente dos EUA, o ICE estava "sob cerco por ataques da antifa [abreviação para grupos antifascistas] e outros terroristas domésticos". Trump disse ainda que está "autorizando o uso de força total, se necessário", mas não entrou em detalhes.

Na segunda (22), Trump assinou uma ordem definindo grupos antifa como organizações terroristas. "Indivíduos associados e agindo em nome da antifa coordenam-se com outras organizações com o propósito de disseminar, fomentar e promover a violência política e suprimir o discurso político legal", diz trecho da ordem assinada por Trump.

Tensões em Portland

Portland, em Oregon, nos Estados Unidos Imagem: Getty Images/iStockphoto

Desde o início do ano, ataques a agentes e instalações do ICE crescem em Portland. Em junho, confrontos de manifestantes contrários à política de extradição de Trump resultaram na detenção de pessoas acusadas de atingir agentes federais com sinalizadores e fogos de artifício.

Nos últimos dias, Trump passou a criticar publicamente a cidade. Na quinta (25), disse que uma "anarquia" estava ocorrendo na região. "Você vai para Portland, e as pessoas morrem", disse ele em discurso no Salão Oval. "Não sei como alguém consegue viver lá. É incrível, mas é uma anarquia lá fora. É isso que eles querem. Eles querem anarquia."

Ontem (26), Trump afirmou que as pessoas em Portland estão "fora de controle". "São pessoas descontroladas, loucas. Vamos acabar com isso muito em breve", disse.

Opositores, dizem que Trump persegue a cidade, que é administrada por um democrata. O prefeito de Portland, Keith Wilson, já criticou o trabalho do ICE na cidade e disse que a polícia local não está ajudando o serviço de imigração a prender estrangeiros.

O prefeito de Portland também disse ser contra o envio de tropas para lá. "Como outros prefeitos em todo o país, não pedi e não preciso de intervenção federal", disse ele em junho, quando Trump já ameaçava enviar militares para a cidade. Keith Wilson ainda não se manifestou após Trump anunciar o envio de tropas.

Ontem, o prefeito mandou recado:

Precisamos de ajuda federal para renovar nossa infraestrutura e construir moradias populares, ajudar a limpar nossos rios e plantar árvores e imaginar o futuro do transporte de alta velocidade. Em vez de ajuda, eles estão enviando veículos blindados e homens mascarados.

Keith Wilson, prefeito de Portland

*Com agências de notícias