Tropas em Portland reforçam estratégia de Trump contra 'wokes' e democratas

Portland é a quarta cidade governada por democratas a ser alvo de policiamento das Forças Armadas após determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Especialistas indicam que o envio da Guarda Nacional a cidades lideradas por membros do partido rival pode ser uma estratégia do republicano.

Em junho, ele enviou agentes a Los Angeles (Califórnia). Já em julho, encaminhou as tropas a Washington D.C. para reprimir a criminalidade, e militares devem chegar a Memphis (Tennessee) na próxima semana. O republicano já anunciou que Chicago é um próximo alvo.

Decisão de Trump e crítica da governadora

Trump anunciou hoje que determinou que o secretário da Defesa dos EUA envie "todas as tropas necessárias" a Portland. O republicano escreveu que a cidade está "devastada pela guerra".

Presidente tenta conter manifestações antifascistas na cidade. Ele anunciou que as tropas vão proteger as instalações do ICE e trabalhar contra atividades terroristas.

Ele argumentou que o ICE está "sob cerco por ataques da Antifa [abreviação para grupos antifascistas] e outros terroristas domésticos". Trump disse ainda que está "autorizando o uso de força total, se necessário", mas não entrou em detalhes de como isso será realizado.

Governadora do Oregon diz que "não há insurreição ou ameaça para a segurança nacional" em Portland. Tina Kotek também afirmou nesta tarde que não há necessidade, nem justificação legal para o envio de tropas para a cidade. Ela também ressaltou que já conversou com Trump e deixou claro que o estado pode lidar com suas necessidades de segurança pública de forma local. Já o prefeito Keith Wilson declarou hoje que nenhuma intervenção é necessária.

Casa Branca não explicou como será realizada a mobilização, mas listou incidentes que ocorreram nos últimos dias na parte externa do ICE em Portland. Entre os exemplos, enviados em nota ao jornal The Wall Street Journal, estão acusações federais de incêndio criminoso, agressão a um policial e resistência à prisão. Também acusou os "democratas do Oregon" de se recusarem a fazer algo contra a criminalidade e os protestos que duram meses na região.

Decisão ocorreu após decreto contra Antifa e ataque ao ICE

Na segunda (22), Trump assinou uma ordem designando o movimento Antifa como organização terrorista. Ele afirmou que indivíduos ligados ao grupo se juntam com outras organizações para "disseminar, fomentar e promover a violência política e suprimir o discurso político legal".

Já na quarta-feira (24), um tiroteio contra uma unidade do ICE, em Dallas, no Texas, deixou um detento morto e dois feridos. O suspeito de ser o atirador se suicidou após o crime e, perto do corpo, foram encontradas balas com mensagens "anti-ICE por natureza".

FBI disse que o objetivo do atirador era causar um "terror real" no centro de detenção. "Ele não tinha intenção de matar ou machucar os detentos, está claro nos escritos que ele tinha como alvo os agentes do ICE", afirmou em entrevista coletiva a procuradora-geral interina dos EUA para o distrito norte do Texas, Nancy Larson.

Após o ataque, Trump criticou a "demonização de forças policiais" e disse que iria assinar uma ordem executiva para "desmantelar redes de terrorismo doméstico". Ele declarou que isso ocorreria ainda nesta semana e citou como exemplo o decreto contra o movimento Antifa.

Nos últimos dias, Trump passou a criticar publicamente a cidade e disse ocorria uma "anarquia" na região. Ontem, o presidente afirmou que as pessoas em Portland estão "fora de controle" e que o governo acabaria com isso "muito em breve". Já na quinta (25), ele disse: "Não sei como alguém consegue viver lá. É incrível, mas é uma anarquia lá. É isso que eles querem".

Opositores dizem que Trump persegue a cidade, administrada por um democrata. O prefeito de Portland já criticou o trabalho do ICE na cidade e disse que a polícia local não está ajudando o serviço de imigração a prender estrangeiros. Ele também disse ser contra o envio de tropas.

Envio da Guarda Nacional pode ser estratégia

Especialistas apontam estratégia para deslegitimar autoridades negras e democratas. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de [parte das] cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.

Isso se conecta tanto à retórica anti-woke, que deslegitima lideranças negras, movimentos por justiça racial e políticas de diversidade, quanto à forma como ele mobiliza sua base eleitoral: reforçando a ideia de que democratas [especialmente se forem lideranças negras] seriam 'fracos' na segurança pública e permissivos com protestos.

Karina Stange

Medida tem efeito positivo para a base MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime, mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.

A questão da segurança é algo que dá apoio, mas a forma de intervenção presidencial cria um cenário de embate com os governadores e prefeitos, que amplia a judicialização e embate jurídico entre as entidades federativas.

Denilde Holzhacker

(Com AFP, Reuters, Deutsche Welle e agências internacionais)