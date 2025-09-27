Trump ordena envio de tropas para Portland e instalações do serviço de imigração

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste sábado que estava instruindo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a enviar tropas para Portland, Oregon, e a proteger as instalações federais de imigração (ICE, na sigla em inglês) contra "terroristas domésticos".

Trump acrescentou que também estava autorizando o uso de "força total, se necessário".

Ao ordenar a mais recente repressão a uma cidade liderada pelos democratas, Trump disse em uma publicação nas redes sociais que estava instruindo Hegseth a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma de nossas instalações do ICE sob cerco de ataques da Antifa e outros terroristas domésticos".

O prefeito de Portland, Keith Wilson, respondendo à ordem de Trump, disse: "O número de tropas necessárias é zero, em Portland e em qualquer outra cidade americana. O presidente não encontrará ilegalidade ou violência aqui, a menos que planeje perpetrá-las".

Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Wilson e outros líderes locais pediram calma diante de um aparente influxo de agentes federais que, segundo o prefeito, não ocorreu a pedido da cidade. "Isso pode ser uma demonstração de força, mas é só isso. É apenas uma grande demonstração", disse.

O senador Ron Wyden, democrata do Oregon, escreveu no X que Trump "pode estar repetindo o manual de 2020 e invadindo Portland com o objetivo de provocar conflito e violência".

Em 2020, protestos eclodiram no centro de Portland, o enclave do Noroeste Pacífico com reputação de cidade liberal, após o assassinato de George Floyd em Minneapolis. Os protestos se arrastaram por meses, e alguns líderes cívicos da época disseram que foram estimulados, e não reprimidos, pelo envio de tropas federais por Trump.

FOCO NO CRIME E NA 'ANTIFA'

Na quinta-feira, Trump disse a repórteres que "loucos" estavam tentando incendiar prédios em Portland. "São agitadores e anarquistas profissionais", disse ele, sem apresentar provas.

Na semana passada, ele assinou uma ordem executiva que declara o movimento antifascista Antifa uma "organização terrorista" nacional, como parte de uma repressão ao que ele alega ser violência política patrocinada pela esquerda.

De acordo com as autoridades policiais dos EUA, nunca houve um incidente terrorista nos Estados Unidos ligado à Antifa. Trump tentou inicialmente designar o movimento como uma organização terrorista doméstica durante os protestos nacionais por George Floyd.

O episódio mais notório envolvendo o movimento ocorreu em Portland, em agosto de 2020, quando Michael Reinoehl, um autodenominado apoiador da Antifa, atirou e matou Aaron "Jay" Danielson, membro do grupo de extrema direita Patriot Prayer. Reinoehl foi morto por policiais federais e locais durante uma tentativa de prendê-lo.

Trump fez da criminalidade um foco importante de sua administração, mesmo com a queda dos índices de crimes violentos em muitas cidades norte-americanas. Sua repressão a municípios liderados por democratas, incluindo Los Angeles e Washington, gerou contestações judiciais e protestos.

A meta do governo Trump de deportar um número recorde de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA tem sido um fator determinante para a pressão sobre criminosos, mas muitas pessoas sem antecedentes criminais foram presas. Moradores de Nova York, Chicago, Washington e outras áreas metropolitanas com viés democrata têm resistido nos últimos meses.

Na sexta-feira, no subúrbio de Broadview, em Chicago, o ICE usou gás lacrimogêneo, munição menos letal e balas de pimenta para reprimir protestos em frente a um centro de detenção de imigrantes. Protestos também ocorreram em frente a outros centros de detenção pelo país, incluindo Portland.

(Reportagem de David Ljunggren e Kristina Cooke)