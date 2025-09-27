Tortura e morte de jovens em live na Argentina: o que se sabe sobre o crime

Três jovens foram torturadas, esquartejadas e assassinadas entre a noite de sexta e a manhã do último sábado nos arredores de Buenos Aires, na Argentina, durante uma transmissão ao vivo feita pelo Instagram. O caso chocou e revoltou o país, com cidadãos pedindo Justiça em marchas pela capital.

O que se sabe sobre o caso

Brenda del Castillo e Morena Verdi, ambas de 20 anos, e Lara Morena Gutiérrez, 15, foram vistas pela última vez na sexta. Imagens de uma câmera de segurança mostram as três entrando, voluntariamente, em uma SUV modelo Chevrolet Tracker branca às 9h29 da noite na esquina de um posto de gasolina em La Tablada, na região metropolitana da capital. As informações são dos jornais Clarín e Buenos Aires Herald.

Investigação corre sob segredo de Justiça, mas autoridades já disseram acreditar que elas caíram em uma emboscada. As jovens teriam sido atraídas para a casa onde foram mortas com um convite para uma festa, anunciou à imprensa local o Ministro da Segurança da Província de Buenos Aires, Javier Alonso. Ainda segundo informações obtidas pelo Clarín, foi prometido um pagamento de US$ 300 a cada uma.

#Argentina l Morena Verri, Brenda Del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un engaño. Les dijeron que estaban invitadas a una fiesta, pero era una trampa. Ellas abordaron una camioneta blanca, rumbo a la "fiesta" pero en realidad era para masacrarlas. https://t.co/DxXegXBIS8 pic.twitter.com/Xndmfr9n9A -- Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025

Garotas foram amarradas com fita nas mãos, pés, pescoço e face e esquartejadas antes de morrer. Segundo informações oficiais das autoridades locais e da autópsia preliminar, obtida pelo Clarín, elas foram brutalmente torturadas.

A sessão de tortura foi transmitida ao vivo em rede social —não gravada, ao vivo— para um grupo privado no Instagram, e aparentemente cerca de 45 pessoas assistiram, no que foi um ato de disciplina para as garotas, mas também para vários membros daquela organização. Javier Alonso, ministro da Segurança de Buenos Aires

Narcotraficantes peruanos foram responsáveis por crime motivado por vingança; uma das jovens teria roubado 2 kg de cocaína do chefe do grupo. Uma das jovens "mantinha encontros sexuais no contexto de prostituição" com o criminoso responsável pelo tráfico no bairro 1-11-14, segundo detalhes dos jornais El País, La Nación e La Voz de Rosario.

Grupo é chefiado por "Pequeño J" ou "Julito". Durante a transmissão da sessão de tortura, o chefe do grupo teria dito: "É isso que acontece com quem rouba droga", relatou Alonso à AFP.

Relatos divergem a respeito de qual das jovens teria roubado a cocaína; as maiores de idade seriam profissionais do sexo segundo a mãe de uma delas, enquanto Lara seria vítima de exploração sexual. A menor foi a que teve maiores sinais de crueldades no corpo, segundo o La Nación; seria ela a responsável pelo suposto roubo das drogas, de acordo com o jornal La Voz de Rosario.

VIDEO: LA CASA DONDE ASESINARON A LAS 3 JÓVENES EN FLORENCIO VARELA



La vivienda donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) estuvo varias horas sin faja ni consigna, y cualquier persona pudo ingresar y recorrerla.



Dentro había paredes? pic.twitter.com/hN5gKcNC2f -- Clarín (@clarincom) September 25, 2025

Jovens permaneceram desaparecidas por cinco dias. Os corpos foram encontrados na quarta-feira após o rastreio dos sinais dos iPhones delas. Seus restos mortais estavam em uma cisterna nos fundos de uma casa alugada pelo grupo criminoso para uma festa no fim de semana em Florencia Varela, cidade também na região metropolitana de Buenos Aires.

Quando as garotas não voltaram para casa na sexta à noite, amigos passaram a iniciar buscas por notícias pelas redes. A família das primas Brenda e Morena tentou apresentar uma queixa, mas foi impedida, segundo um parente. Federico Celedón, primo das jovens, afirmou ao La Nación que os familiares foram orientados a esperar até segunda para denunciar o desaparecimento. Marchas pedindo por informações começaram a tomar as ruas, mas após a confirmação do crime, manifestantes pedem por Justiça.

A polícia prendeu duas pessoas, uma mulher e um homem, em flagrante enquanto limpavam sangue da cena do crime. Outro casal foi encontrado em seguida em um hotel próximo; ela era a dona do imóvel e ele um dos traficantes estrangeiros. O grupo é composto pelos argentinos Daniela Ibarra, 19; Andrés Maximiliano Parra, 18; Magalí Celeste González Guerrero, 28 e o peruano Miguel Ángel Villanueva Silva, 27. Um dos presos na casa foi quem confessou à polícia a existência da transmissão, segundo o Clarín.

Mandado de prisão também já foi expedido em nome do traficante Julito, ainda foragido. Mais oito pessoas que são parte da organização criminosa já foram presas durante as investigações, mas podem ser liberadas, pois não foram indiciadas, segundo o La Nación.

TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA: LA PISTA DE "PEQUEÑO J"



Los investigadores creen que el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fue obra de una banda joven y violenta ligada a la villa 21-24 de Barracas, con ramificación en el sur del? pic.twitter.com/rhCMVzlZOh -- Clarín (@clarincom) September 25, 2025

O carro utilizado para o sequestro das jovens foi encontrado pela polícia. Apesar de ter uma placa adulterada, ele foi identificado através de câmeras de segurança do bairro de Bajo Flores e de outras partes de Buenos Aires.

Justiça deve investigar ainda se jovens eram mesmo profissionais do sexo ou se foram envolvidas em alguma vingança do tráfico. A polícia trabalha com a hipótese de que possa haver mais envolvidos na emboscada.

Responsabilização das vítimas é condenada por grupos da sociedade civil, que já consideram o caso como violência de gênero. Organizações políticas e sociais como o "Ni Una Menos" (#MeToo argentino) convocaram uma marcha para o próximo sábado no centro de Buenos Aires com o slogan: "Não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável".

Este crime é classificado como narco-feminicídio porque quando um traficante de drogas mata sua vítima, ele não usa os mesmos métodos. Quando elas são mulheres, eles usam um método mais violento e sanguinário. Advogado criminal Rodolfo Zárate, ao La Nación

Os responsáveis pelo crime, se condenados, podem receber uma pena de prisão perpétua. A informação é do La Voz de Rosario.