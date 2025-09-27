Topo

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 29 milhões; confira números e time

27/09/2025 20h18

A Timemania sorteou hoje os números e o time do coração no concurso 2300.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 03-12-49-63-70-71-78.

O time do coração é o São José-RS.

O prêmio estimado é de R$ 29 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

