Tarifas dos EUA ameaçam US$3,1 bilhões em exportações farmacêuticas de Cingapura

Por Xinghui Kok

CINGAPURA (Reuters) - As empresas farmacêuticas de Cingapura estão buscando esclarecimentos sobre se elas se qualificariam para uma isenção das altas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre seus produtos, disse o vice-primeiro-ministro de Cingapura, Gan Kim Yong, neste sábado.

Cingapura exporta cerca de 4 bilhões de dólares de Cingapura (US$3,10 bilhões) em produtos farmacêuticos para os EUA, e a maioria dessas exportações são medicamentos de marca, disse Gan, que também é ministro do Comércio, a repórteres.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que serão aplicadas taxas de 100% sobre as importações de medicamentos de marca às empresas, a menos que construam unidades de fabricação nos EUA.

Isso é uma preocupação para Cingapura, já que os produtos farmacêuticos representam cerca de 13% de todas as exportações para os EUA, disse Gan.

Ele disse que muitas empresas farmacêuticas em Cingapura têm planos de expandir ou aumentar sua presença comercial nos EUA, o que pode qualificá-las para uma isenção tarifária.

Gan, que se encontrou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, em agosto, disse que as negociações comerciais com os EUA estão em andamento, com autoridades de ambos os lados trabalhando em detalhes de possíveis acordos para os setores farmacêutico e de semicondutores.

"Em última análise, esperamos conseguir um acordo com os EUA que nos permita continuar competitivos no mercado americano e que nossas empresas farmacêuticas possam continuar exportando para o mercado americano. A questão de se a tarifa será de 15% ou qualquer outra tarifa é algo que faz parte da negociação, mas esperamos ter algum tratamento preferencial em relação à tarifa máxima atual imposta pelos EUA", disse Gan.

As exportações de Cingapura para os EUA estão sujeitas a uma tarifa básica de 10%, apesar do acordo de livre comércio em vigor com a nação insular desde 2004.

Tarifas setoriais mais amplas podem prejudicar a demanda por produtos de Cingapura, incluindo semicondutores, eletrônicos de consumo e produtos farmacêuticos, que o banco central disse em julho que representam cerca de 40% das exportações para os Estados Unidos.

A tarifa efetiva dos EUA sobre as exportações de Cingapura subiu de 6,8% em abril para 7,8% em julho, devido aos aumentos de tarifas sobre aço e alumínio.

(Reportagem de Xinghui Kok)