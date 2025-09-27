Topo

Notícias

Sobe para 11 o número de mortos pela tempestade tropical Bualoi nas Filipinas

27/09/2025 00h49

O número de mortos pela forte tempestade tropical Bualoi subiu para 11 nas Filipinas neste sábado (27), à medida que a tempestade se aproxima do Vietnã, informaram as autoridades. 

A tempestade Bualoi atingiu as pequenas ilhas do centro das Filipinas na sexta-feira, derrubando árvores e postes de energia, arrancando telhados e causando inundações e a evacuação de 400.000 pessoas. 

Uma das áreas mais atingidas foi a pequena ilha de Biliran, onde oito pessoas morreram e duas continuam desaparecidas, informou por telefone à AFP Noel Lungay, funcionário provincial responsável pela resposta a catástrofes.

"Houve inundações generalizadas e algumas estradas ainda estavam submersas na madrugada de hoje", disse ele. 

"Os deslocados estão começando a retornar para suas casas à medida que o tempo melhora", acrescentou. 

O escritório de proteção civil de Manila relatou anteriormente três outras mortes nas ilhas vizinhas de Masbate e Ticao, incluindo duas pessoas soterradas por uma árvore e um muro derrubados pelos fortes ventos.

Quatorze pessoas continuam desaparecidas na região central das Filipinas, acrescentou a agência, sem dar mais detalhes, enquanto mais de 200.000 permanecem em abrigos. 

O Bualoi chegou após o supertufão Ragasa, que matou 14 pessoas no norte das Filipinas. 

A tempestade atravessa neste sábado o mar da China Meridional, com ventos sustentados de 120 quilômetros por hora, informou o serviço meteorológico estatal filipino. 

A previsão é de que atinja a costa central do Vietnã na tarde de domingo. 

Cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais poderosas à medida que o planeta aquece devido aos efeitos da mudança climática causada pelo ser humano.

cgm/tc/arm/cjc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Moldávia proíbe outro partido pró-Rússia na votação de domingo

Após ter visto revogado pelos EUA, presidente da Colômbia ironiza: 'não voltarei a ver o Pato Donald'

Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen

EUA vão revogar visto do presidente da Colômbia por comentários em manifestação pró-palestina

Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

Nova Zelândia diz que não reconhecerá Estado palestino neste momento

FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos pede a Netanyahu fim da guerra em Gaza