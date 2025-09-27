Sinner perde set, mas vence francês e vai às quartas do ATP 500 de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Pequim, ao derrotar o francês Térence Atmane (N.68) neste sábado (27).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7 e 6-0, em duas horas e 21 minutos.

Em seu primeiro torneio após a derrota na final do US Open para o espanhol Carlos Alcaraz, que custou a perda do posto de número 1 do mundo, o italiano sofreu nos dois primeiros sets contra Atmane.

Sinner cometeu erros não forçados incomuns, como nos dois serviços consecutivos que perdeu na segunda parcial sem vencer um único ponto.

Antes, fechou o primeiro set depois de salvar cinco break points, enquanto Atmane foi muito eficiente no saque (11 aces), mas não conseguiu manter o ritmo no terceiro set, sofrendo com cãibras.

"Não é assim que se quer vencer, mas estou feliz por estar na próxima fase. Foi um jogo muito difícil porque ele sacou muito bem", resumiu o italiano após a partida.

Nas quartas de final, Jannik Sinner vai enfrentar o húngaro Fabian Marozsan (N.57).

