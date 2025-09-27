Show inédito de Arrigo Barnabé é atração do Cena Musical, na TV Brasil

O programa Cena Musical, da TV Brasil, mostra um espetáculo inédito do cantor, compositor e pianista paranaense Arrigo Barnabé. A apresentação exclusiva comemora os 45 anos do LP Clara Crocodilo, disco marcante do artista, lançado em 1980 e considerado marco inicial da Vanguarda Paulista. O show ganha janela na telinha da emissora pública na madrugada deste sábado (27) para domingo (28), à meia-noite.

Divisor de águas na música brasileira, o álbum com oito faixas era dissonante e agressivamente rítmico. A produção musical permanece contemporânea mais de quatro décadas após a estreia ao transgredir costumes e abordar a trajetória de personagens marginais da cidade grande.

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. As performances são gravadas pela emissora no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O especial com Arrigo Barnabé foi registrado no local em maio deste ano.

Nesta edição do Cena Musical, o artista resgata as canções do seu projeto de estreia junto com a banda Sabor de Veneno. Arrigo Barnabé reúne alguns músicos que fizeram parte do histórico LP e apresenta uma releitura baseada nas suítes compostas por ele mesmo no início da década de 1980.

O veterano executa repertório autoral com todas as músicas daquele trabalho, como os sucessos Clara Crocodilo, clássico que dá nome ao disco, Diversões Eletrônicas, Orgasmo Total, Sabor de Veneno, Infortúnio e Office Boy, entre outras obras da carreira.

No palco, Arrigo Barnabé é acompanhado por um quarteto de grandes instrumentistas. O espetáculo tem a participação dos artistas Paulo Braga (teclado), Mario Aydar (guitarra), Paulo Barnabé (bateria) e Gustavo Boni (contrabaixo).

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa com janela semanal exibe shows que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração reúne performances exclusivas de nomes consagrados de vários gêneros.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outras astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

Ao vivo e on demand

Serviço

Cena Musical - sábado, dia 27/9, para domingo, dia 28/9, à meia-noite, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

