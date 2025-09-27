Topo

Notícias

Sem problemas no tornozelo, Alcaraz avança às quartas no ATP 500 de Tóquio

27/09/2025 07h27

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 de Tóquio neste sábado (27), ao bater o belga Zizou Bergs (N.45) sem dar sinais de problemas no tornozelo, após o susto na rodada anterior.

Na quinta-feira, em sua estreia no torneio, Alcaraz torceu o tornozelo esquerdo no início do duelo contra o argentino Sebastián Báez e teve que receber atendimento médico.

Dois dias depois, o jovem espanhol de 22 anos não teve dificuldades para superar Bergs com parciais de 6-4 e 6-3, embora tenha começado a partida com certo temor, o que o levou a ter seu serviço quebrado logo no terceiro game.

Mas dissipadas as dúvidas sobre suas condições físicas, Alcaraz aumentou o ritmo e foi dominante.

"Estava um pouco preocupado antes do jogo, então só queria aquecer e ver como me sentia", admitiu o número 1 do mundo após a partida.

"Não senti nada no tornozelo, então, depois do aquecimento, decidi entrar em quadra e jogar. Com alguns movimentos, tenho medo de ficar louco [pensando na lesão], então estou tentando ir com calma", acrescentou.

Sobre o ter o serviço quebrado três vezes, o espanhol insistiu na preocupação com a lesão: "Acho que foi porque fiquei pensando no meu tornozelo e esqueci de fazer um movimento suave, um saque suave".

Nas quartas de final, Alcaraz enfrentará o americano Brandon Nakashima (N.33), que também venceu em dois sets (7-5 e 6-3) o húngaro Marton Fucsovics (N.58).

ole/mcd/an/avl/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Frigorífico expõe cartaz que petista não é bem-vindo e deputado do PT protocola denúncia

Haddad: 'É loucura' condicionar isenção do IR à votação do PL da Dosimetria

Mais de 150 marcas têm elos com assentamentos ilegais de Israel, aponta ONU

Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

Um ano depois do assassinato de Nasrallah, Hezbollah rejeita se desarmar

Ao menos 31 mortos em tumulto na Índia, segundo autoridades

Ao menos 31 mortos em tumulto em comício eleitoral na Índia

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Gaza entre a ira e a angústia contra Israel e Hamas pela morte de família em bombardeio

Incidente em comício na Índia deixa pelo menos 29 mortos e 50 feridos, diz imprensa