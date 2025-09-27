Topo

Sanções da ONU contra Irã voltam a vigorar; países advertem contra escalada

24.set.2024 - Abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York - Ricardo Stuckert / PR
24.set.2024 - Abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York Imagem: Ricardo Stuckert / PR
Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 22h57Atualizada em 27/09/2025 23h04

As sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas na noite deste sábado (27) após expirar o mecanismo ativado no fim de agosto por Reino Unido, França e Alemanha, que repreendem Teerã pelo descumprimento de seus compromissos sobre o seu programa nuclear.

O que aconteceu

Sanções voltaram a entrar em vigor automaticamente neste sábado, às 20h de Nova York (21h em Brasília), dez anos depois de seu levantamento. Elas tinham sido pausadas em virtude de um acordo de 2015. O retorno ocorre após a autorização do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso ontem de Rússia e China para prorrogar a data limite. Severas sanções vão desde um embargo de armas até medidas econômicas.

França, Reino Unido e Alemanha advertiram o Irã contra qualquer escalada de tensões. "A reimposição de sanções da ONU não é o fim da diplomacia", disseram os ministros das Relações Exteriores dos países europeus, o chamado grupo E3, em um comunicado conjunto.

Países alertaram o Irã a não tomar qualquer ato de escalada. Além disso, o grupo exigiu que o país volte a "cumprir suas obrigações legalmente vinculantes de salvaguarda".

Por sua vez, os Estados Unidos instaram o Irã a "aceitar negociações diretas". O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a diplomacia segue como uma opção e um acordo é a melhor saída para o povo iraniano e o mundo. "Para que isso aconteça, o Irã deve aceitar negociações diretas, realizadas de boa-fé, sem demoras nem confusões", escreveu em comunicado.

EUA também pediram que os demais países a implementem "de imediato" as sanções contra Teerã.

Sanções

As sanções que serão reimpostas incluem, em particular, um embargo de armas convencionais. Ela que proíbe qualquer venda ou transferência de armas ao Irã. Portanto, serão proibidas as importações, exportações ou transferências de peças, bens e tecnologias relacionadas aos programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã.

Também serão congelados os ativos de entidades e indivíduos no exterior. Isso é válido para ativos pertencentes a pessoas ou entidades iranianas vinculadas aos programas nucleares.

Os Estados-membros da ONU também deverão restringir as atividades bancárias e financeiras. A medida afeta qualquer ação que possa ajudar o Irã em seus programas nucleares ou de mísseis balísticos. Da mesma forma, as pessoas ou entidades que violarem as disposições poderão ter seus bens ou ativos congelados em nível internacional.

(Com AFP)

