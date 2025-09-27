Topo

Notícias

Sanções da ONU contra Irã voltam a entrar em vigor 

27/09/2025 21h05

As sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas na noite deste sábado (27) após expirar o mecanismo ativado no fim de agosto por Reino Unido, França e Alemanha, que repreendem Teerã pelo descumprimento de seus compromissos sobre o seu programa nuclear.

Após a autorização do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso, na sexta-feira, de Rússia e China para prorrogar a data limite, as severas sanções, que vão desde um embargo de armas até medidas econômicas, voltaram a entrar em vigor automaticamente neste sábado, às 20h de Nova York (21h em Brasília), dez anos depois de seu levantamento.

sct/jgc/db/cjc/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

Tropas em Portland reforçam estratégia de Trump contra 'wokes' e democratas

Estado de SP registra duas mortes por intoxicação por metanol em setembro

França, R.Unido e Alemanha advertem Irã contra atos de 'escalada' após retorno das sanções

Sanções da ONU contra Irã voltam a entrar em vigor 

Michelle defende candidatura de Bolsonaro e diz não querer ser presidente

Duas pessoas morrem em SP por intoxicação de metanol em bebidas alcóolicas

Aposta do RS crava Lotofácil e leva R$ 1,8 milhão; confira números

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29,2 milhões; veja números e time

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 9,2 milhões; veja números sorteados

Aposta do RS acerta Mega-Sena e ganha R$ 80,6 milhões; confira dezenas