Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou hoje envolvimento do seu país nos episódios de drones avistados em sobrevoos a aeroportos e bases militares de países europeus e prometeu retaliar possíveis agressões. A declaração foi dada durante participação na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O que aconteceu

Lavrov criticou suposta expansão da Otan em direção às fronteiras russas. "Propomos repetidamente que as capitais da Otan respeitem seus compromissos e concordem em garantias de segurança legalmente vinculativas", disse o chanceler.

Qualquer agressão contra meu país será recebida com uma resposta decisiva. Sergei Lavrov

Ainda de acordo com o russo, seu país está disposto a negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas Kiev e seus aliados não têm colaborado. "Como o presidente Vladimir Putin enfatizou repetidamente, a Rússia foi e permanece aberta a negociações sobre a eliminação das causas principais do conflito. A segurança da Rússia e seus interesses vitais devem ser garantidos de maneira confiável. Até agora, nem Kiev nem seus patrocinadores europeus parecem perceber a gravidade da situação ou estar disposto a negociar honestamente", afirmou.

O chanceler representou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no evento. O líder russo não pôde comparecer por ser alvo de mandado internacional de prisão.



Lavrov também acusou o governo israelense de querer "explodir" a região. Ele criticou os ataques israelenses ao Irã e ao Catar e se opôs aos apelos pela anexação da Cisjordânia.