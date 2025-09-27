Topo

Qualquer 'agressão' contra a Rússia provocaria uma 'resposta decisiva', alerta Lavrov

27/09/2025 13h32

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, alertou neste sábado (27) que qualquer "agressão" contra seu país provocaria uma "resposta decisiva", após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter defendido a derrubada de qualquer aeronave russa que violasse o espaço aéreo da Otan.

"A Rússia é praticamente acusada de planejar um ataque contra países da Otan e a União Europeia", declarou Lavrov na Assembleia Geral da ONU. 

"A Rússia não tem, e nunca teve, tais intenções. Mas qualquer agressão contra meu país desencadeará uma resposta decisiva. Não deve haver dúvidas sobre isso", acrescentou.

