Presidente da Colômbia acusa EUA de violar direito internacional após ter visto revogado

27/09/2025 15h25

BOGOTÁ (Reuters) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou neste sábado a decisão dos Estados Unidos de revogar seu visto e acusou Washington de violar o direito internacional em função de suas críticas às ações de Israel em Gaza.

Os EUA disseram na sexta-feira que revogariam o visto de Petro, depois que ele foi às ruas de Nova York para participar de uma manifestação pró-palestina, pedindo aos soldados norte-americanos que desobedeçam às ordens do presidente Donald Trump.

"Não tenho mais visto para viajar para os Estados Unidos. Não me importo. Não preciso de visto... porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas um cidadão europeu, e realmente me considero uma pessoa livre no mundo", disse Petro nas redes sociais.

"Revogá-lo por denunciar genocídio mostra que os EUA não respeitam mais o direito internacional", acrescentou ele, em uma publicação no X.

Israel negou repetidamente as acusações de genocídio por suas ações em Gaza e disse que está agindo em legítima defesa.

Dirigindo-se a uma multidão de manifestantes pró-palestinos do lado de fora da sede da ONU, em Manhattan, Petro pediu por uma força armada global com prioridade para libertar os palestinos, acrescentando que "essa força tem que ser maior que a dos Estados Unidos".

Petro não é o primeiro presidente colombiano a ter seu visto norte-americano revogado. Em 1996, o visto do então presidente Ernesto Samper foi cancelado devido a um escândalo político envolvendo alegações de que o cartel de drogas de Cali havia financiado sua campanha presidencial.

As relações entre Bogotá e Washington se deterioraram desde que Trump voltou ao poder. No início deste ano, Petro bloqueou voos de deportação dos EUA, o que gerou ameaças de tarifas e sanções. Posteriormente, os dois lados chegaram a um acordo.

Em julho, ambos os países chamaram de volta seus embaixadores depois que Petro acusou autoridades norte-americanas de planejar um golpe, uma alegação que Washington chamou de infundada.

Petro cortou relações diplomáticas com Israel em 2024 e proibiu as exportações de carvão colombiano para o país.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta e Natalia Siniawski)

