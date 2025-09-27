PF terá sala na central de monitoramento da Smart Sampa para acessar dados

A Polícia Federal (PF) terá uma sala na central de monitoramento do Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo, na capital paulista. O programa utiliza tecnologia de reconhecimento facial para reduzir índices de criminalidade.

O que aconteceu

A administração Ricardo Nunes (MDB) e a Polícia Federal devem assinar um termo de cooperação para o uso do Smart Sampa. A PF terá acesso às informações e às imagens captadas pelo sistema de câmeras da capital para investigações e efetuar prisões de foragidos da Justiça.

Nunes disse que o acesso da PF a um sistema tecnológico poderá melhorar ações de investigação no combate ao crime. "A união de esforços entre todos para combater a criminalidade é o nosso objetivo", disse ao UOL. "Recebi, dias atrás, o superintendente da PF e o diretor de tecnologia da polícia eles ficaram impressionados positivamente com o que temos de ferramentas do Smart Sampa, com a capacidade tecnológica de combate ao crime."

"Eles [agentes federais] terão acesso, terá uma sala da Polícia Federal dentro do Smart Sampa para poder acessar as câmeras, disse prefeito. "Se você estiver investigando um traficante, eles vão poder através das câmeras do Smart Sampa saber o carro dessa pessoa, por onde passou, que hora que passou e fazer o combate ao crime", afirmou Nunes.

Convênio está em "fase final de tratativas", segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Ele prevê cooperação técnica entre as partes. Com a assinatura, agentes federais poderão se deslocar até a central de monitoramento do Smart Sampa para ter acesso ao sistema de vigilância inteligente da capital e consultar registros que ajudem nas investigações em andamento e em novas apurações.

Inaugurado em 2024, o Smart Sampa é uma das principais bandeiras da gestão de Ricardo Nunes. O sistema opera por meio de uma central de monitoramento que integra órgãos públicos, como a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), SPTrans, Guarda Civil Metropolitana, polícias civil e militar e Defesa Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana.

Programa tem 40 mil câmeras localizadas em todas as regiões da cidade, segundo a pasta. Prefeito afirmou que a gestão pretende dobrar o número de equipamentos. "Vamos ter um sistema de viodeomonitoramento por câmera com inteligência artificial em todos os cantos da cidade", afirmou Nunes.

Procurada, a Polícia Federal ainda não se manifestou a respeito.

"Programa vigia mas não protege", diz estudo

Estudo divulgado em julho pelo Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania) não tem efetividade na diminuição de furtos e roubos. A pesquisa demonstrou que o programa "não produziu efeitos significativos nos indicadores de criminalidade analisados (furto, roubos e homicídios) sob o custo de R$ 10 milhões por mês, de acordo com dados da prefeitura.

Pesquisa mostrou também que o programa não produziu efeitos na produtividade policial. "A ausência de impacto mensurável, mesmo após um ano de operação e com uso massivo de recursos públicos e agentes de segurança, sugere que o reconhecimento facial tem sido mais eficaz como instrumento de propaganda política do que como política pública baseada em evidências", avaliaram os pesquisadores

Erros de identificação foram citados no estudo. Além disso, falta de regulação específica e histórico de vieses raciais foram abordados como fatores que levantam preocupação com o custo do programa. "Em um cenário de escassez orçamentária e serviços públicos precarizados, é urgente reavaliar prioridades: a segurança pública deve ser pensada a partir de políticas eficazes, com base em evidências e respeito aos direitos fundamentais, não em soluções tecnológicas que promovem vigilância massiva sem resultados concretos", concluiu o estudo.

Nos primeiros meses do ano, o programa gerou erros de identificação. Entre os casos conhecidos e citados pelo estado, o de um policial militar fardado foi identificado erroneamente pelas câmeras, um jardineiro voluntário de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma mulher grávida, que teve seu parto de forma prematura pelo estresse e medo que a detenção injusta causou.