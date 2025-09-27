Papa Leão 14 faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

O papa Leão 14 nomeou ontem o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, 66, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco —ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade onde estudou direito, economia e filosofia. Cursou ainda teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto, como professor de teologia e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar teologia dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 2008, tornou-se oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento 16 Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Já sob o papado de Francisco, foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e, no mesmo ano, recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco ocorreu no ano seguinte, em 2014.