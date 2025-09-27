Topo

Notícias

Papa Leão 14 faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

O paulista Ilson de Jesus Montanari - Reprodução/CNBB
O paulista Ilson de Jesus Montanari Imagem: Reprodução/CNBB

Em São Paulo

27/09/2025 08h44

O papa Leão 14 nomeou ontem o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, 66, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco —ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade onde estudou direito, economia e filosofia. Cursou ainda teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto, como professor de teologia e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar teologia dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 2008, tornou-se oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento 16 Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Já sob o papado de Francisco, foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e, no mesmo ano, recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco ocorreu no ano seguinte, em 2014.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Moldávia proíbe outro partido pró-Rússia na votação de domingo

Após ter visto revogado pelos EUA, presidente da Colômbia ironiza: 'não voltarei a ver o Pato Donald'

Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen

EUA vão revogar visto do presidente da Colômbia por comentários em manifestação pró-palestina

Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

Nova Zelândia diz que não reconhecerá Estado palestino neste momento

FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos pede a Netanyahu fim da guerra em Gaza