Topo

Notícias

Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Avistamentos de drones e escalada da tensão militar preocupam a Europa - Westend61/Getty Images/Westend61
Avistamentos de drones e escalada da tensão militar preocupam a Europa Imagem: Westend61/Getty Images/Westend61
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 16h12Atualizada em 27/09/2025 16h12

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) afirmou hoje que aumentará a vigilância na região do mar Báltico após drones sobrevoarem regiões estratégicas da Dinamarca.

O que aconteceu

Organização explicou que utilizará novos recursos para a proteção do local. Em declaração à agência de notícias Reuters, a Otan esclareceu que a medida inclui, entre outros, "plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de ao menos uma fragata de defesa aérea".

Mais cedo, a Rússia negou o envolvimento no episódio, mas criticou a suposta expansão da Otan em direção às suas fronteiras. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou durante Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que qualquer agressão ao país será recebida com uma "resposta decisiva".

Entenda o caso

Drones não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de sexta-feira (26). A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A Polícia investiga os dois casos.

Sobrevoo de drones na base de Karup durou "várias horas". A informação é do policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, à agência de notícias AFP. "Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial. O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

Autoridades dinamarquesas entendem que o caso como "ataque híbrido". A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que esta foi a ação "mais séria à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Casos se repetem

É o terceiro episódio na Dinamarca em uma semana, o que levou ao fechamento de aeroportos civis e militares. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, fechou brevemente, acrescentou Skelsjaer. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência DW.

Na segunda-feira (22), o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas. Isso aconteceu após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

Os voos de drone começaram poucos dias após a Dinamarca anunciar planos para comprar armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição, que ocorreria pela primeira vez, era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou ontem o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo.

A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

Ocorrências semelhantes também foram registradas recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.

Autoridade alemã citou preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.

*Com Reuters e Deutsche Welle (DW)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Barroso propõe ao Congresso aumento de 8% a servidores do Judiciário

Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

Cris Pereira tem shows cancelados após condenação por estupro de vulnerável

Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

EUA e México lançam operações fronteiriças contra tráfico de armas

Ucrânia busca acordos sobre armas e drones em visita iminente aos EUA

Moldávia realiza eleições legislativas neste domingo, sob alerta de interferência da Rússia

Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura

Trump ordena envio de tropas a Portland, no noroeste dos EUA

Tumulto em comício político de ator deixa mais de 30 mortos na Índia