Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) afirmou hoje que aumentará a vigilância na região do mar Báltico após drones sobrevoarem regiões estratégicas da Dinamarca.

O que aconteceu

Organização explicou que utilizará novos recursos para a proteção do local. Em declaração à agência de notícias Reuters, a Otan esclareceu que a medida inclui, entre outros, "plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de ao menos uma fragata de defesa aérea".

Mais cedo, a Rússia negou o envolvimento no episódio, mas criticou a suposta expansão da Otan em direção às suas fronteiras. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou durante Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que qualquer agressão ao país será recebida com uma "resposta decisiva".

Entenda o caso

Drones não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de sexta-feira (26). A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A Polícia investiga os dois casos.

Sobrevoo de drones na base de Karup durou "várias horas". A informação é do policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, à agência de notícias AFP. "Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial. O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

Autoridades dinamarquesas entendem que o caso como "ataque híbrido". A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que esta foi a ação "mais séria à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Casos se repetem

É o terceiro episódio na Dinamarca em uma semana, o que levou ao fechamento de aeroportos civis e militares. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, fechou brevemente, acrescentou Skelsjaer. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência DW.

Na segunda-feira (22), o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas. Isso aconteceu após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

Os voos de drone começaram poucos dias após a Dinamarca anunciar planos para comprar armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição, que ocorreria pela primeira vez, era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

A União Europeia suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou ontem o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo.

A Rússia declarou na quinta-feira "rejeitar firmemente" qualquer sugestão de envolvimento nos episódios na Dinamarca. Via redes sociais, a embaixada russa falou em "provocação encenada".

Ocorrências semelhantes também foram registradas recentemente na Polônia e na Romênia. Já a Estônia anunciou, no início da semana, que teve seu espaço aéreo violado por caças russos, e que precisou escoltá-los de volta com a ajuda de caças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) operados por Finlândia, Itália e Suécia.

Autoridade alemã citou preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.

*Com Reuters e Deutsche Welle (DW)