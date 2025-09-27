Novos drones sobrevoam maior base militar da Dinamarca: 'Precisamos agir rapidamente', alerta comissário europeu

Novos drones de origem desconhecida foram avistados na noite desta sexta-feira (26) sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27). Este é o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um "ataque híbrido". O que levou o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, a sugerir a criação de um "muro antidrones".

O porta-voz da polícia dinamarquesa, Simon Skelkjaer, disse que os drones não foram derrubados e que ainda não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

"Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse Simon Skelsjaer à AFP, referindo-se à base militar de Karup, no oeste da Dinamarca.

Os misteriosos registros de drones levaram ao fechamento de vários aeroportos no país nórdico desde segunda-feira, quando os primeiros aparelhos foram detectadas. A polícia e o exército trabalham juntos na investigação.

A base de Karup compartilha suas pistas com o Aeroporto de Midtjylland, que teve que fechar brevemente, embora nenhum voo tenha sido afetado, acrescentou Skelsjaer.

Muro antidrones

Os voos de drones começaram dias depois de a Dinamarca anunciar que iria adquirir armas de precisão de longo alcance pela primeira vez, argumentando que a Rússia representaria uma ameaça "nos próximos anos". O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, acrescentou que Copenhague também ganharia novas capacidades para detectar e neutralizar drones.

Também na sexta-feira, o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, indicou que a criação de um "muro antidrones" é uma prioridade. "Precisamos agir rapidamente (...) E precisamos aprender todas as lições da Ucrânia e construir esse muro antidrones", disse Kubilius, em entrevista à AFP.

Copenhague sediará uma cúpula europeia que reunirá chefes de governo na quarta (1°) e quinta-feira (2). Na última sexta-feira, a capital dinamarquesa anunciou que aceitou a oferta da Suécia de fornecer sua tecnologia antidrones para garantir o bom andamento da reunião.

"Provocação encenada"

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, declarou em uma mensagem de vídeo na quinta-feira (25) que o país foi "vítima de ataques híbridos", referindo-se a uma forma de guerra não convencional, e apontando diretamente para a Rússia. "Há um país que representa uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia", declarou.

Moscou rejeitou "firmemente" qualquer envolvimento nos incidentes na Dinamarca. A embaixada russa em Copenhague chamou os eventos de "provocação encenada" em uma mensagem publicada nas redes sociais.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que ainda é cedo para atribuir o ataque à Rússia. Já o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, declarou no início desta semana que o objetivo desses ataques era "semear o medo, criar divisões e nos assustar".

(Com AFP)