Na ONU, chanceler russo acusa Israel de querer 'explodir' o Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou Israel neste sábado (27) de querer explodir todo o Oriente Médio, criticou os ataques israelenses no Irã e no Catar e se opôs aos apelos pela anexação da Cisjordânia.

"O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio", disse Lavrov em um discurso na Assembleia Geral da ONU.

