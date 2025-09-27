Topo

Notícias

Protestos em Buenos Aires pedem justiça por triplo feminicídio na Argentina

Vítimas foram torturadas e esquartejadas em crime transmitido ao vivo no Instagram - Redes Sociais
Vítimas foram torturadas e esquartejadas em crime transmitido ao vivo no Instagram Imagem: Redes Sociais

Da AFP

27/09/2025 17h06Atualizada em 27/09/2025 18h25

Milhares de pessoas marcharam neste sábado (27) na capital argentina para exigir justiça por um triplo feminicídio que chocou a sociedade e cujos supostos vínculos com o narcotráfico estão sendo investigados.

Familiares de Morena Verdi, de 20 anos, sua prima Brenda del Castillo, de 20, e Lara Gutiérrez, de 15, que foram torturadas e esquartejadas em um ato "de lição" de uma quadrilha criminosa, pediram justiça em uma manifestação acompanhada por movimentos feministas, partidos de esquerda e milhares de pessoas, constatou a AFP.

Os rostos das três vítimas estampados em cartazes, fotografias e camisetas acompanharam uma ruidosa marcha onde os tambores dos movimentos feministas soaram furiosamente ao grito de "Nós queremos estar vivas!".

A Justiça já deteve cinco supostos envolvidos —três homens e duas mulheres— e divulgou a fotografia do suposto líder que ordenou o assassinato das mulheres, um jovem peruano de 20 anos.

As três foram vistas pela última vez na sexta-feira, 19, quando embarcaram em um veículo supostamente enganadas com uma oferta de trabalho sexual. Foram levadas para uma casa na periferia sul de Buenos Aires onde foram torturadas, assassinadas e posteriormente enterradas. Seus corpos foram encontrados cinco dias depois, na quarta-feira, 24.

De acordo com o ministro da Justiça da província de Buenos Aires, Javier Alonso, as vítimas acreditavam que estavam indo para uma festa. A sessão de tortura e os assassinatos foram transmitidos por redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o funcionário, ao qualificar o ato como "uma lição" devido a um suposto roubo de drogas.

O último detido foi preso na noite de sexta-feira na cidade boliviana de Villazón, em um hotel a 600 metros da província argentina de Jujuy, graças à colaboração policial entre os dois países, informou o Ministério da Segurança argentino.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Homem é preso após confessar em entrevista na TV que matou os pais nos EUA

Juventus tropeça em casa com Atalanta; Inter vence Cagliari

Caso Ruy Ferraz: Suspeito é transferido do litoral para a capital paulista

Projeto usa arte e ciência para criar sons de dinossauros

Venezuela realiza simulação para enfrentar terremotos e 'ameaça' dos EUA

Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha

Ministro russo evoca passado nazista da Alemanha por aumento em gasto militar

Barroso propõe ao Congresso aumento de 8% a servidores do Judiciário

Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

Esposa de Pedro Sánchez não comparece à convocação de juiz por malversação de recursos públicos

Cris Pereira tem shows cancelados após condenação por estupro de vulnerável