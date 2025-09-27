Topo

Notícias

Milhares de israelenses protestam por acordo para libertação dos reféns em Gaza

27/09/2025 19h18

Milhares de israelenses se reuniram na noite deste sábado (27) em Tel Aviv para pedir um acordo que ponha fim à guerra na Faixa de Gaza, dois dias antes do encontro previsto entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump em Washington.

Os manifestantes exibiram um enorme cartaz que dizia: "Tragam todos os reféns de volta para casa agora", quando chegavam à Praça dos Reféns em Tel Aviv.

"A única coisa que pode impedir a descida ao abismo é um acordo completo e global que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, um dos cativos que permanecem em Gaza. 

Ronen Ohel, cujo irmão Alon Ohel também segue retido em Gaza, pediu a Netanyahu que chegue a um acordo de trégua. 

No entanto, o ministro israelense de extrema direita encarregado da segurança nacional, Itamar Ben Gvir, advertiu Netanyahu sobre a assinatura de um acordo. 

"Senhor primeiro-ministro, você não tem mandato para acabar com a guerra sem a derrota total do Hamas", escreveu ele na rede social X. 

A guerra em Gaza estourou depois que milicianos palestinos liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023.

Suas ações provocaram a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

A ofensiva militar de retaliação de Israel matou, desde então, pelo menos 65.926 pessoas, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, números que a ONU considera confiáveis.

str-myl-jd/ila/hme/eg/db/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 29 milhões; confira números e time

Prêmio acumulado da Quina é de R$ 7,9 milhões; veja dezenas sorteadas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 80,6 milhões; confira dezenas

Milhares marcham em Buenos Aires para pedir justiça por triplo feminicídio na Argentina

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 165 milhões; veja números e trevos

Voo no PA é cancelado após passageiro 'brincar' com ameaça de bomba

Milhares de israelenses protestam por acordo para libertação dos reféns em Gaza

PSG vence Auxerre e retoma liderança do Campeonato Francês

Duas crianças morrem atropeladas em fila para doces de São Cosme e Damião

Homem é preso após confessar em entrevista na TV que matou os pais nos EUA