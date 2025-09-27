Mapa mostra Israel isolado: veja quais países reconhecem o Estado Palestino

Nas última semana, países influentes, como Reino Unido e França anunciaram o reconhecimento oficial do Estado da Palestina. São mais de 150 países, incluindo o Brasil, que integram essa lista. Apesar disso, veto dos EUA no Conselho de Segurança trava sua adesão plena às Nações Unidas.

Israel cada vez mais isolado

Potências europeias reconheceram recentemente a Palestina como Estado. Canadá e Austrália anunciaram o mesmo gesto, ampliando o movimento internacional que já inclui Rússia, China, Brasil, Índia, países árabes, quase toda a África e a América Latina.

Hoje, 151 dos 193 estados-membros da ONU reconhecem oficialmente a Palestina. Segundo a agência AFP, outros 39 permanecem contra, entre eles Estados Unidos, Israel, Japão, Itália e Alemanha. Quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança já estão no campo do reconhecimento, aumentando o peso simbólico da decisão. São eles Rússia, China, França e Reino Unido —todos menos Estados Unidos.

Existência de um Estado não depende de unanimidade nem de aprovação da ONU. O que conta são os requisitos jurídicos clássicos da Convenção de Montevidéu, de 1933: território definido, população permanente, governo representativo e capacidade de manter relações externas.

Palestina já cumpre critérios básicos de um Estado. Mesmo sem fronteiras consensuais ou controle integral do território devido à ocupação israelense, ela reúne elementos centrais. Outros exemplos citados são Kosovo e Saara Ocidental, que também têm reconhecimento amplo, mas seguem fora da ONU por razões políticas.

Netanyahu criticou países que reconheceram Palestina

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou líderes internacionais que reconheceram o Estado palestino. Declaração foi feita hoje durante Assembleia Geral da ONU.

Ele se dirigiu diretamente aos países que reconheceram a Palestina, afirmando que eles teriam "vergonha" da decisão no futuro. Netanyahu chamou a decisão de "antissemita" e disse que nem mesmo os palestinos concordam com uma decisão de dois Estados.

Premiê também comparou a entrega de um Estado palestino após o 7 de outubro à entrega de um estado à Al Qaeda após os atentados de 11 de setembro. "Entregar um Estado aos palestinos a uma milha de Jerusalém após o 7 de outubro é como entregar à Al Qaeda um Estado a uma milha de Nova York após o 11 de setembro", disse. O ataque terrorista contra Israel foi cometido pelo grupo extremista Hamas, e não pela população palestina como um todo.

Não haverá paz se não houver Estado da Palestina, disse o presidente palestino na ONU. Ontem, Mahmoud Abbas falou por vídeoconferência na Assembleia Geral porque teve visto de entrada nos EUA proibido por Donald Trump. "Quero deixar uma mensagem clara: não se pode alcançar paz sem Justiça, e a Justiça só será feita quando houver um estado da Palestina", declarou.

Em seu discurso, Abbas também criticou o ataque do grupo terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023. Ele afirmou que o Hamas não terá participação em um eventual governo palestino em Gaza após a guerra. "Apesar do que o nosso povo sofreu, nós rejeitamos o que o Hamas fez em 7 de outubro (de 2023). Essas ações não representam o povo palestino", disse.