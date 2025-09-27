Macaco de pelúcia que faz sucesso entre pets está por menos de R$ 30

Seu pet gosta de uma companhia? O Guia de Compras UOL achou o Caco, um macaco de pelúcia com apitos pelo corpo, que promete aliviar o estresse dos pets. O produto já registra mais de 7,6 mil avaliações e teve mais de duas mil compras no mês passado.

De acordo com o fabricante, o brinquedo é ideal para pets que estão em fase de crescimento. Confira mais informações sobre o brinquedo e as avaliações de quem o comprou:

O que a Chalesco diz sobre o macaco?

Feito de um material macio e resistente

Indicado para pets de todos os portes e idades

Tem o tamanho aproximado de 48 cm de comprimento e 57 cm de largura

Possui detalhes em bordado

Emite som quando aperta

Promete melhorar o humor dos pets.

O que diz quem o comprou?

Com mais de sete mil avaliações na Amazon, o brinquedo tem uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios consistem na qualidade e duração. Confira alguns comentários:

Comprei para minha cachorra Amora. Por ser filhote, ela tem muita energia e até na hora de dormir gosta de ter "companhia". Ela, no início, mordeu bastante o coitado do macaquinho, mas ele aguentou firme e, em pouco tempo, ela já adaptou e dormiu com ele. Paula Gonçalves Lima

Minha cadela gostou bastante. Ela carrega o brinquedo pra todo lado e o traz para mim com frequência. É bem durável também. Demorou para necessitar uma costura. Samuel

Perfeito. E está tendo um papel muito importante. Resgatei uma gatinha de dois dias de vida. Como eles ainda não regulam sozinhos a temperatura corporal, precisam ter pertinho algo quentinho e esse macaco tem sido uma ótima babá para a minha gatinha. Mayra Lobão Pinheiro

Produto duradouro. Aguentou várias mordidas de uma cachorrinha que adora destruir os brinquedos. Ótima qualidade. Fernanda

Pontos de atenção

Outros tutores de pets reclamam que o macaquinho de pelúcia não é resistente como o esperado e acabou sendo danificado pelos animais.

É o brinquedo favorito do meu cachorro. Compensa bastante o preço, pois nas lojas locais, custa o dobro. Só incomoda bastante por causa do barulho. Anne Caroline

A costura não é muito resistente. Em poucos minutos, meu cachorro (filhote de porte pequeno) já conseguiu rasgar um dos bracinhos. Angélica Neri

O brinquedo é muito legal, pena que o material não é tão resistente. Mas o meu cachorrinho amou. Gardene

Minha cachorra é uma poodle. Eu acho que deveria ser mais resistente, já que os cães gostam de roer os brinquedos. Ele já está bem rasgado. Márcia Tortorette

