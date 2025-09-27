Topo

Notícias

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

27/09/2025 14h03

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou neste sábado (27) as potências ocidentais de "sabotarem" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã devido ao seu programa nuclear, prevista para as próximas horas. 

A rejeição na sexta-feira, por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto russo-chinês destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse Lavrov na Assembleia Geral da ONU, denunciando "chantagens e pressão" para obter "concessões unilaterais de Teerã".

abd/rh/vla/ad/mvl/ad/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Gaza entre a ira e a angústia contra Israel e Hamas pela morte de família em bombardeio

Incidente em comício na Índia deixa pelo menos 29 mortos e 50 feridos, diz imprensa

Sinner perde set, mas vence francês e vai às quartas do ATP 500 de Pequim

EUA revogam visto de presidente colombiano, Gustavo Petro

Qualquer 'agressão' contra a Rússia provocaria uma 'resposta decisiva', alerta Lavrov

Trump ordena envio de tropas a Portland contra antifa: 'terrorismo'

Na ONU, chanceler russo acusa Israel de querer 'explodir' o Oriente Médio

Em meio a demanda por 'muro antidrones', Ucrânia recebe sistema de defesa aérea de Israel

Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca