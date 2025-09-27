Topo

Juventus tropeça em casa com Atalanta; Inter vence Cagliari

27/09/2025 18h41

A Juventus desperdiçou a oportunidade de pular para a liderança do Campeonato Italiano ao empatar em casa com a Atalanta em 1 a 1, enquanto a Inter de Milão segue em ascensão ao derrotar o Cagliari por 2 a 0 neste sábado (27), pela 5ª rodada.

A Juve, apesar de fazer um bom jogo, saiu atrás no placar no final do primeiro tempo, quando Ibrahim Sulemana (45'+1) marcou para a Atalanta.

O time de Turim teve que esperar até o minuto 78 para materializar seu domínio e marcar com o zagueiro colombiano Juan Cabal.

Pouco depois do gol de Cabal, a Atalanta ficou com um jogador a menos, após a expulsão do capitão Marten de Roon pelo segundo cartão amarelo, mas o placar não se moveu até o apito final.

Com o resultado, a Juventus, que havia perdido seus primeiros pontos no campeonato no último fim de semana ao empatar com o Verona (1 a 1), segue na vice-liderança com 11 pontos.

No entanto, a 'Vecchia Signora' pode ver o líder Napoli aumentar sua vantagem no topo da tabela para 4 pontos em caso de vitória sobre o Milan (3º) no domingo, em San Siro.

"Eu vejo o copo meio cheio, porque fizemos um grande jogo, com um primeiro tempo que foi um dos melhores, se não o melhor, desde que cheguei", analisou o técnico da Juve, Igor Tudor.

"Foi um jogo difícil entre times da Champions League e o resultado é justo", acrescentou Tudor.

A Atalanta, que segue invicta na temporada, é a sexta colocada com 9 pontos, empatada com a Inter de Milão (5ª).

- Inter em ascensão -

A Inter, vice-campeã italiana e europeia na temporada passada, emendou uma segunda vitória consecutiva, a terceira incluindo o triunfo sobre o Ajax (2 a 0) na Champions, graças ao capitão Lautaro Martínez, de volta ao time titular, que abriu o placar aos 9 minutos de cabeça.

Foi o segundo gol de Lautaro na temporada, e o 12ª do argentino ao longo da carreira contra o Cagliari.

Na reta final, o jovem atacante italiano Francesco Pio Esposito, de 20 anos, ampliou para a Inter marcando pela primeira vez na Serie A.

Os 'nerazzurri' do técnico ficam provisoriamente a três pontos do líder Napoli.

Mais cedo, no primeiro jogo deste sábado, o ambicioso Como ficou no empate em 1 a 1 com a Cremonese, que segue sem perder e ocupa uma surpreendente sexta colocação.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Como - Cremonese                    1 - 1

   Juventus - Atalanta                 1 - 1

   Cagliari - Inter                    0 - 2

  

   - Domingo:

   (07h30) Sassuolo - Udinese                 

   (10h00) Roma - Hellas Verona               

           Pisa - Fiorentina                  

   (13h00) Lecce - Bologna                    

   (15h45) Milan - Napoli                     

  

   - Segunda-feira:

   (13h30) Parma - Torino                     

   (15h45) Genoa - Lazio                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  12   4   4   0   0   9   3   6

    2. Juventus                11   5   3   2   0   9   5   4

    3. Milan                    9   4   3   0   1   7   2   5

    4. Roma                     9   4   3   0   1   3   1   2

    5. Inter                    9   5   3   0   2  13   7   6

    6. Atalanta                 9   5   2   3   0  10   4   6

    7. Cremonese                9   5   2   3   0   6   4   2

    8. Como                     8   5   2   2   1   6   4   2

    9. Udinese                  7   4   2   1   1   4   5  -1

   10. Cagliari                 7   5   2   1   2   5   5   0

   11. Bologna                  6   4   2   0   2   3   3   0

   12. Torino                   4   4   1   1   2   1   8  -7

   13. Lazio                    3   4   1   0   3   4   4   0

   14. Sassuolo                 3   4   1   0   3   4   7  -3

   15. Hellas Verona            3   4   0   3   1   2   6  -4

   16. Genoa                    2   4   0   2   2   2   4  -2

   17. Fiorentina               2   4   0   2   2   3   6  -3

   18. Parma                    2   4   0   2   2   1   5  -4

   19. Pisa                     1   4   0   1   3   3   6  -3

   20. Lecce                    1   4   0   1   3   2   8  -6

