Juventus tropeça em casa com Atalanta; Inter vence Cagliari

A Juventus desperdiçou a oportunidade de pular para a liderança do Campeonato Italiano ao empatar em casa com a Atalanta em 1 a 1, enquanto a Inter de Milão segue em ascensão ao derrotar o Cagliari por 2 a 0 neste sábado (27), pela 5ª rodada.

A Juve, apesar de fazer um bom jogo, saiu atrás no placar no final do primeiro tempo, quando Ibrahim Sulemana (45'+1) marcou para a Atalanta.

O time de Turim teve que esperar até o minuto 78 para materializar seu domínio e marcar com o zagueiro colombiano Juan Cabal.

Pouco depois do gol de Cabal, a Atalanta ficou com um jogador a menos, após a expulsão do capitão Marten de Roon pelo segundo cartão amarelo, mas o placar não se moveu até o apito final.

Com o resultado, a Juventus, que havia perdido seus primeiros pontos no campeonato no último fim de semana ao empatar com o Verona (1 a 1), segue na vice-liderança com 11 pontos.

No entanto, a 'Vecchia Signora' pode ver o líder Napoli aumentar sua vantagem no topo da tabela para 4 pontos em caso de vitória sobre o Milan (3º) no domingo, em San Siro.

"Eu vejo o copo meio cheio, porque fizemos um grande jogo, com um primeiro tempo que foi um dos melhores, se não o melhor, desde que cheguei", analisou o técnico da Juve, Igor Tudor.

"Foi um jogo difícil entre times da Champions League e o resultado é justo", acrescentou Tudor.

A Atalanta, que segue invicta na temporada, é a sexta colocada com 9 pontos, empatada com a Inter de Milão (5ª).

- Inter em ascensão -

A Inter, vice-campeã italiana e europeia na temporada passada, emendou uma segunda vitória consecutiva, a terceira incluindo o triunfo sobre o Ajax (2 a 0) na Champions, graças ao capitão Lautaro Martínez, de volta ao time titular, que abriu o placar aos 9 minutos de cabeça.

Foi o segundo gol de Lautaro na temporada, e o 12ª do argentino ao longo da carreira contra o Cagliari.

Na reta final, o jovem atacante italiano Francesco Pio Esposito, de 20 anos, ampliou para a Inter marcando pela primeira vez na Serie A.

Os 'nerazzurri' do técnico ficam provisoriamente a três pontos do líder Napoli.

Mais cedo, no primeiro jogo deste sábado, o ambicioso Como ficou no empate em 1 a 1 com a Cremonese, que segue sem perder e ocupa uma surpreendente sexta colocação.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Cremonese 1 - 1

Juventus - Atalanta 1 - 1

Cagliari - Inter 0 - 2

- Domingo:

(07h30) Sassuolo - Udinese

(10h00) Roma - Hellas Verona

Pisa - Fiorentina

(13h00) Lecce - Bologna

(15h45) Milan - Napoli

- Segunda-feira:

(13h30) Parma - Torino

(15h45) Genoa - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6

6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6

7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Bologna 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Genoa 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

