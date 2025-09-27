Julián Álvarez comanda o Atlético na goleada sobre o Real Madrid

Topo

O atacante argentino Julián Álvarez terminou sua grande semana comandando o Atlético de Madrid na goleada por 5 a 2 sobre o Real Madrid, marcando dois gols no grande clássico da capital, disputado neste sábado (27), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com esta derrota, o time merengue perde sua condição de invicto, embora continue na liderança com 18 pontos, à espera do que pode acontecer com o Barcelona, vice-líder com 16 pontos, que enfrenta a Real Sociedad no domingo.

O Atlético, que havia protagonizado um início de campanha irregular com três empates e uma derrota, se aproxima dos líderes ao subir para a quarta colocação, agora com 12 pontos.

"Fizemos uma ótima partida desde o início. Sabíamos onde poderíamos machucá-los. Os jogadores entenderam isso muito bem", disse o técnico do time 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva.

O Atlético voltou a mostrar concentração nos minutos iniciais ao passar por cima do adversário, que não criou nenhuma oportunidade até o gol do astro francês Kylian Mbappé.

O norueguês Alexander Sorloth deu o primeiro aviso em uma jogada que quase conseguiu finalizar se não fosse o corte do zagueiro brasileiro Éder Militão. Sorloth ainda teve outra chance em uma cabeçada defendida pelo goleiro Thibaut Courtois.

Robin Le Normand abriu o placar aos 14 minutos após desviar de cabeça um cruzamento de Giuliano Simeone, mas Mbappé (25') empatou depois de receber passe na frente de Arda Güler, invadir a área e bater cruzado.

Pouco depois, Le Normand tentou salvar uma bola que acabou nos pés de Vinícius Júnior, que se livrou de dois marcadores e tocou para Güler (36') bater de primeira e virar para o Real Madrid.

O time merengue precisou apenas de duas chegadas para ficar em vantagem, até que Sorloth (45') apareceu entre Dean Huijsen e Álvaro Carreras e cabeceou para o gol após passe de Koke.

No segundo tempo, a persistência do Atlético e a apatia do Real Madrid fizeram a diferença.

Güler levantou demais o pé, atingiu o rosto de Nico González dentro da área e a arbitragem marcou pênalti.

- "Dia muito especial" -

Julián Álvarez (51'), que vinha de um hat-trick na vitória sobre o Rayo Vallecano (3 a 2) no meio de semana), bateu firme e recolocou o time 'colchonero' em vantagem.

Ao contrário do que fez em outros jogos, o Atlético não recuou e continuou buscando o gol. Sorloth teve a chance de ampliar, mas parou em defesa de Courtois.

O quarto saiu novamente com Álvarez (63'), que acertou bela cobrança de falta no canto direito do goleiro belga, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

E pouco antes do apito final, Álex Baena interceptou passe errado do Real Madrid no meio-campo, carregou a bola até a intermediária e deixou Antoine Griezmann (90'+3) na cara do gol para fechar o placar.

"Um dia muito especial. Sabíamos da importância desta partida, por ser um clássico e tirar pontos de um dos times que estão na liderança", disse Álvarez ao Movistar+.

"Tivemos o controle do jogo e marcamos os dois gols muito rápido. O time nunca deixou de acreditar. Estávamos tendo muitas chances neste início de campeonato e hoje aconteceu o mesmo, mas fomos eficientes", resumiu o argentino.

Por sua vez, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, afirmou que a equipe precisa seguir em frente.

"Foi um jogo ruim. Não começamos bem, não jogamos bem nem coletivamente, nem em termos de qualidade de jogo, com ou sem a bola. Estamos em uma fase de construção, hoje é a nossa primeira derrota", ressaltou Alonso em entrevista coletiva.

"Não competimos o suficiente. Não no nível exigido para essas partidas, contra esses adversários", acrescentou o técnico merengue, para quem a dor da derrota deve ser usada "positivamente".

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Girona - Espanyol                   0 - 0

  

   - Sábado:

   Getafe - Levante                    1 - 1

   Atlético de Madrid - Real Madrid    5 - 2

   (13h30) Mallorca - Alavés                  

   (16h00) Villarreal - Athletic Bilbao       

  

   - Domingo:

   (09h00) Rayo Vallecano - Sevilla           

   (11h15) Elche - Celta Vigo                 

   (13h30) Barcelona - Real Sociedad          

   (16h00) Betis - Osasuna                    

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Valencia - Real Oviedo             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             18   7   6   0   1  16   8   8

    2. Barcelona               16   6   5   1   0  19   4  15

    3. Villarreal              13   6   4   1   1  12   5   7

    4. Atlético de Madrid      12   7   3   3   1  14   9   5

    5. Espanyol                12   7   3   3   1  10   9   1

    6. Getafe                  11   7   3   2   2   8   9  -1

    7. Elche                   10   6   2   4   0   8   5   3

    8. Athletic Bilbao         10   6   3   1   2   7   7   0

    9. Betis                    9   6   2   3   1   9   7   2

   10. Alavés                   8   6   2   2   2   6   6   0

   11. Valencia                 8   6   2   2   2   8  10  -2

   12. Sevilla                  7   6   2   1   3  10  10   0

   13. Osasuna                  7   6   2   1   3   5   5   0

   14. Rayo Vallecano           5   6   1   2   3   7   9  -2

   15. Celta Vigo               5   6   0   5   1   5   7  -2

   16. Levante                  5   7   1   2   4  11  14  -3

   17. Real Sociedad            5   6   1   2   3   6   9  -3

   18. Real Oviedo              3   6   1   0   5   2  11  -9

   19. Girona                   3   7   0   3   4   3  16 -13

   20. Mallorca                 2   6   0   2   4   5  11  -6

