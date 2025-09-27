Jornalismo hiperlocal pode ser solução para engajar geração Z e millenials

É inegável que o público —especialmente as gerações Z e millennials —está se afastando das notícias, seja por falta de confiança ou por falta de interesse.

No ano passado, o Reuters Institute constatou que cada vez mais jovens têm dificuldade em identificar fontes de notícias confiáveis. Isso ocorre em um momento em que criadores e influenciadores eclipsam jornalistas e organizações de notícias online, e a IA se infiltra em mais aspectos da criação de conteúdo, de acordo com o Relatório de Notícias Digitais de 2024 do instituto.

Então, como os jornalistas podem se destacar e conquistar a confiança do nosso público?

A primeira linha de defesa contra a desinformação são as publicações hiperlocais, que refletem a realidade diária dos leitores em suas reportagens. Jornalistas locais estão em uma posição única para construir uma base sólida de confiança, integrando-se às comunidades com as quais e para as quais reportam. Eles são capazes de transmitir informações factuais e tangíveis de forma relacionável. Também estão mais bem posicionados para praticar o engajamento comunitário, buscando e respondendo às necessidades de informação do seu público.

Mas isso não é mais suficiente. Apesar da ascensão do jornalismo voltado para a comunidade na última década, a fadiga de notícias é real. Isso é compreensível, dado o fluxo incessante de más notícias —de desastres climáticos e genocídio à fome e à erosão da democracia —em todo o mundo.

Então, quando as notícias se tornam estressantes e alienantes, qual é o papel do jornalismo? E como entregamos informações valiosas e confiáveis

De acordo com Anita Li, editora do Green Line, em sua previsão do Nieman Lab para o jornalismo no ano passado, a resposta é o engajamento comunitário 2.0, que ela descreve como "elevar as melhores práticas de engajamento comunitário para incentivar o público a deixar de se envolver com as notícias e se envolver com o mundo — ou seja, seu bairro, cidade, província/estado, país — ao seu redor".

Yara El Murr é editora do Green Line Imagem: Divulgação

É isso que nossa equipe faz no Green Line. Somos uma publicação hiperlocal premiada, focada em produzir informações úteis e fáceis de usar, que ajudam as pessoas a lidar com questões do dia a dia —como responder a um aviso de despejo ou encontrar alimentos acessíveis nas proximidades.

Evitamos os detalhes que causam ansiedade. Com nossos guias e ferramentas, os leitores não precisam ler montanhas de texto antes de chegar à informação essencial que realmente ajuda. Ela está sempre à vista. Por exemplo, recentemente criamos um mapa interativo de banheiros e pontos de Wi-Fi gratuitos em Toronto, vídeos que decifram as rotas subterrâneas mais confusas da cidade e muito mais.

Além da ajuda mútua, ao reportar sobre políticas e questões sistêmicas, fornecemos informações para ajudar as pessoas a se defenderem por meio do voto e de outros processos democráticos. Por exemplo, em nossa newsletter Ripple Effect, incluímos uma "lista de observação cívica" de reuniões na Prefeitura das quais os torontonianos podem participar para compartilhar suas opiniões. E por meio do programa Documenters Canada do Green Line, trazemos o público para o nosso fluxo de trabalho de coleta de notícias, treinando e pagando membros da comunidade para tomarem notas em reuniões públicas onde as decisões municipais são tomadas.

É um ato de equilíbrio entre efetuar mudanças políticas abrangentes e atender às necessidades imediatas dos indivíduos com soluções pequenas, mas eficazes.

Em todo o nosso trabalho, o Green Line nunca diz ao nosso público o que fazer. Em vez disso, nós os equipamos com o conhecimento para que tomem suas próprias decisões — uma habilidade particularmente importante em uma cultura que desencoraja o pensamento crítico.

Por exemplo, além de reportagens rigorosas, nossa equipe convida os leitores a "checarem os fatos por conta própria". Cada artigo termina com uma lista de fontes imparciais e confiáveis

Isso foi especialmente útil em duas eleições no início deste ano. O Green Line produziu guias para plataformas partidárias que descrevem a posição dos partidos Liberal, Conservador, Nova Democracia e Verde do Canadá em relação aos nossos cinco pilares de qualidade de vida: moradia, emprego, alimentação, transporte e saúde. Como sempre, vinculamos todas as fontes utilizadas para coletar essas informações.

Finalmente, o Green Line encontra nosso público não apenas onde ele está, no mundo virtual (por meio de vídeos personalizados no TikTok, carrosséis de infográficos no Instagram e pequenos documentários no YouTube), mas também na vida real.

Quase todos os meses, realizamos um evento para reunir moradores de Toronto para compartilhar e debater soluções para um problema específico, seja lidar com o custo da moradia ou encontrar um terceiro espaço na cidade. Isso faz parte do nosso modelo de teoria da mudança em quatro etapas, a Jornada de Ação, que registramos recentemente. A cada edição, nossa equipe apresenta um explicativo detalhando um problema sistêmico na primeira semana; aprofundamos as soluções existentes e fornecemos ferramentas e guias na segunda semana; nos reunimos e fazemos um brainstorming na terceira semana; e, finalmente, enviamos soluções colaborativas e impulsionadas pela comunidade para todos que participaram desse processo ao longo do mês.

Nossos encontros intencionais e amigáveis ajudam as pessoas a se sentirem menos alienadas pelos problemas de sua cidade. Também convidamos líderes comunitários e organizações de base que podem oferecer recursos para se juntar a nós. Mais importante ainda, os moradores de Toronto desenvolvem relacionamentos com outros moradores para que possam se apoiar mutuamente. Em um mundo cada vez mais virtual, as conexões presenciais são raras e valorizadas.

Acima de tudo, os leitores do Green Line nos conhecem —e, por fim, passam a confiar em nós —então, podemos apoiá-los melhor.

*Yara El Murr é editora, e Anita Li é publisher da Green Line, de Toronto.

Este texto integra a campanha do Dia Mundial do Jornalismo, criada pelo World Editors Forum, pela Canadian Journalism Foundation (CJF) e pelo Project Kontinuum para destacar a importância do jornalismo na vida em sociedade.