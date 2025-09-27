Iraque: premiê anuncia oportunidades de investimento de US$ 450 bilhões em diferentes setores

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Al-Sudani, apresentou mais de 160 oportunidades de investimento avaliadas em US$ 450 bilhões em diversos setores do país, ao participar do Fórum de Investimentos iraquiano, neste sábado, cita um comunicado oficial.

Na ocasião, ele confirmou a orientação do governo para alterar a Lei das Sociedades por Ações e a Lei das Holdings, adicionando disposições para apoiar pequenas e médias empresas e fundos privados.

"A política externa equilibrada do governo, priorizando os interesses do Iraque, criou um ambiente ideal para investimentos", ressaltou. "Reformamos o sistema bancário para atender aos padrões internacionais", acrescentou.