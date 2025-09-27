Duas pessoas morrem em SP por intoxicação de metanol em bebidas alcóolicas

Duas pessoas morreram intoxicadas após ingerirem bebidas alcoólicas contaminadas por metanol. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram este mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo.

O que aconteceu

Uma das vítimas é um homem de 54 anos, da região da Mooca/Aricanduva, São Paulo. Ele foi atendido por uma unidade de saúde privada em 9 de setembro, após apresentar sintomas de intoxicação, e morreu em 15 de setembro. Outras três pessoas permanecem internadas na capital paulista por suspeita de intoxicação.

Em apenas 25 dias, foram notificados nove casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica adulterada no estado de São Paulo. As informações foram divulgadas na sexta-feira (26) pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida, como gin, uísque e vodka, em diferentes lugares, como bares. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), de Campinas (SP), disse que o número de casos pode estar subnotificado, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

O cenário preocupa autoridades de saúde. Nos últimos dois anos, os casos de intoxicação por metanol registrados pelo Ciatox estavam ligados ao consumo de combustíveis em contexto de abuso de substâncias, não por adulteração de bebidas. Eram considerados casos de consumo intencional. Já agora, são casos de consumo acidental, em que a vítima não sabe que a bebida está adulterada.

A ingestão de metanol, intencional ou acidental, provoca intoxicações graves e potencialmente fatais. O governo federal destacou que esse cenário é preocupante para a saúde pública, visto que pode provocar surtos epidêmicos com diversos casos e alta taxa de letalidade.

A reportagem tenta contato com as prefeituras da capital e de São Bernardo do Campo, onde ocorreram as mortes. O texto será atualizado caso haja manifestação.

Recomendações

O governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está acompanhando a situação.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

O órgão diz apoiar municípios paulistas em ações de fiscalização em comércios de bebidas. O órgão reforçou que o consumo de bebidas de origem clandestina representa risco à saúde.

O que é metanol

O metanol é um álcool líquido, incolor e altamente tóxico, também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

Metanol pode causar intoxicação grave e até a morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente a bebidas como uma alternativa mais barata ao etanol.

Substância também pode surgir como um subproduto em destilados caseiros mal feitos. Isso pode provocar a contaminação inadvertida de bebidas.

Metanol é nocivo e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas de metanol pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.