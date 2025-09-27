Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso no Panamá

O influenciador Gabriel Spalone, 29, foi preso na noite de ontem, no Aeroporto Internacional do Panamá. Ele é suspeito de participar de um esquema de fraudes que movimentou mais de R$ 146 milhões via Pix.

O que aconteceu

Spalone estava foragido. Ele foi um dos três alvos de mandados de prisão da Operação Dubai, realizada na última terça-feira pela Polícia Civil de São Paulo. As outras duas pessoas, cujas identidades não foram divulgadas, foram presas naquele dia.

Influenciador seguia para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Conforme as investigações, ele saiu do Brasil e foi para o Paraguai. De lá, comprou uma passagem para Nova York, com escala no Panamá. Porém, durante a escala, desistiu do roteiro e comprou uma nova passagem para a Holanda. Ele foi preso quando tentava embarcar para o país europeu.

Suspeito deve ser extraditado para o Paraguai e, na sequência, transferido para o Brasil. Paralelamente, o advogado dele tenta sua libertação junto às autoridades do Panamá e à Interpol.

Defesa classificou detenção como "ilegal e abusiva". Em nota ao UOL, o advogado Eduardo Maurício afirmou que seu cliente não foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial, "não existindo inclusive qualquer mandado de prisão preventiva vigente no Brasil e muito menos qualquer inclusão no alerta vermelho na Interpol que justifique sua detenção em solo estrangeiro".

Ele alega inocência. Ainda de acordo com o advogado, Spalone já apresentou ao Ministério Público de São Paulo e à Justiça paulista provas "que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria".

Como funcionava o esquema

Golpe foi dado em 26 fevereiro deste ano. Na data, um banco identificou 607 transferências via Pix, que somaram R$ 146.593.142,28.

Vítimas da fraude foram o banco e empresas que perderam dinheiro após transferências feitas pelos golpistas. Conforme a polícia, "boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo".

Criminosos usaram credencial de prestadora de serviço para desviar valores, segundo a polícia. Outras dez contas no mesmo banco receberam o dinheiro, na manobra chamada de "Pix indireto". Eles respondem por furto mediante fraude e associação criminosa.

Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs de pagamentos e investimentos. Ele tem 843 mil seguidores no Instagram e 145,6 mil no TikTok. Nas redes sociais, compartilhava sua rotina de investidor morando em Dubai.