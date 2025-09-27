Topo

Notícias

Incidente em comício na Índia deixa pelo menos 29 mortos e 50 feridos, diz imprensa

27/09/2025 13h49

(Reuters) - Pelo menos 29 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político Vijay no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, informou o jornal Hindu neste sábado, citando o ministro da Saúde do Estado, Ma. Subramanian.

Grandes multidões se reuniram para o comício, parte da turnê estadual de Vijay em prol de seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, segundo o relato.

Vijay, que atende apenas por um nome, está fazendo campanha para as eleições estaduais que serão realizadas no início do ano que vem.

Pelo menos 44 médicos dos distritos próximos de Tiruchirappalli e Salem foram enviados para Karur, acrescentou o relatório.

"O lamentável incidente durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste", disse o primeiro-ministro Narendra Modi em uma publicação no X.

Ligações para o Ministério da Saúde do Estado de Tamil Nadu e para o gabinete do ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, não foram atendidas.

"As notícias vindas de Karur são preocupantes", disse Stalin em uma publicação no X, acrescentando que havia instruído ministros e autoridades a fornecerem ajuda médica urgente àqueles que desmaiaram no comício de Karur. Ele também ordenou assistência adicional da vizinha Tiruchirappalli.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump ordena envio de tropas para Portland e instalações do serviço de imigração

Frigorífico expõe cartaz que petista não é bem-vindo e deputado do PT protocola denúncia

Condicionar isenção do IR ao PL da Dosimetria é 'loucura', diz Haddad

Mais de 150 marcas têm elos com assentamentos ilegais de Israel, aponta ONU

Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

Um ano depois do assassinato de Nasrallah, Hezbollah rejeita se desarmar

Ao menos 31 mortos em tumulto na Índia, segundo autoridades

Ao menos 31 mortos em tumulto em comício eleitoral na Índia

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Gaza entre a ira e a angústia contra Israel e Hamas pela morte de família em bombardeio