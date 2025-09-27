Incidente em comício na Índia deixa pelo menos 29 mortos e 50 feridos, diz imprensa

(Reuters) - Pelo menos 29 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político Vijay no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, informou o jornal Hindu neste sábado, citando o ministro da Saúde do Estado, Ma. Subramanian.

Grandes multidões se reuniram para o comício, parte da turnê estadual de Vijay em prol de seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, segundo o relato.

Vijay, que atende apenas por um nome, está fazendo campanha para as eleições estaduais que serão realizadas no início do ano que vem.

Pelo menos 44 médicos dos distritos próximos de Tiruchirappalli e Salem foram enviados para Karur, acrescentou o relatório.

"O lamentável incidente durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste", disse o primeiro-ministro Narendra Modi em uma publicação no X.

Ligações para o Ministério da Saúde do Estado de Tamil Nadu e para o gabinete do ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, não foram atendidas.

"As notícias vindas de Karur são preocupantes", disse Stalin em uma publicação no X, acrescentando que havia instruído ministros e autoridades a fornecerem ajuda médica urgente àqueles que desmaiaram no comício de Karur. Ele também ordenou assistência adicional da vizinha Tiruchirappalli.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)