Topo

Notícias

Representante do X ficou com imóvel bloqueado mesmo após rede ser liberada

Alexandre de Moraes durante o quinto dia do julgamento da trama golpista no STF - Adriano Machado/REUTERS
Alexandre de Moraes durante o quinto dia do julgamento da trama golpista no STF Imagem: Adriano Machado/REUTERS
do UOL

27/09/2025 15h22

A advogada que representa o X no Brasil, Rachel Villa Nova Conceição, permaneceu com seu imóvel bloqueado seis meses depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) reconhecer o pagamento das multas da empresa e liberar a volta da atividade da rede social no Brasil.

O que aconteceu

Advogada se deu conta de bloqueio ao pagar o IPTU do imóvel em abril deste ano. Registro de que o bem seguia indisponível por ordem do STF ainda aparecia no cartório de imóveis onde o apartamento dela está cadastrado. Na prática, essa medida impedia Raquel de vender, doar ou transferir o imóvel.

Diante da situação, ela recorreu ao STF pedindo que a ordem de desbloqueio fosse cumprida. Moraes já havia autorizado o desbloqueio de bens dela depois de liberar as contas do X e de sua representante no Brasil, em outubro daquele ano, após a empresa de Elon Musk quitar as multas impostas pelo STF e voltar a atender as ordens do tribunal em investigações policiais envolvendo bolsonaristas.

Ministro mandou desbloquear imediatamente o imóvel em decisão de 6 de maio deste ano. A ordem foi comunicada diretamente ao cartório onde está registrado o imóvel de Raquel no dia 8 de maio. A reportagem tentou contato com a defesa de Rachel por telefone e e-mail, mas não obteve retorno, o espaço está aberto para manifestação.

Na decisão que liberou o imóvel, Moraes listou histórico de decisões dele. Cronologia mostra que ministro foi desbloqueando bens e valores de Rachel somente depois que a defesa dela demandou diretamente ao tribunal.

As decisões de Moraes

  • Em 8 de outubro de 2024 ele determinou a volta imediata do X no Brasil após a rede cumprir uma série de determinações impostas pelo STF. Medidas incluiram o pagamento de multa imposta à empresa e a Rachel pelo descumprimento de ordens anteriores de Moraes.
  • Em 9 de outubro de 2024, Moraes determinou o desbloqueio dos bens da empresa X no Brasil.
  • Em 4 de novembro de 2024, defesa de Rachel havia pedido a extensão da decisão sobre o X para desbloquear também os bens dela
  • Em 12 de novembro de 2024, Moraes determinou o imediato desbloqueio de bens e ativos financeiros de Rachel
  • Em 28 de abril de 2025, a defesa de Rachel pediu o desbloqueio de um apartamento dela em São Paulo
  • Em 6 de maio de 2025, Moraes determinou o imediato desbloqueio e mandou oficiar ao cartório do imóvel comunicando sobre a decisão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Líder Liverpool sofre primeira derrota no Inglês; Chelsea e United também caem

Presidente da Colômbia acusa EUA de violar direito internacional após ter visto revogado

PF terá sala na central de monitoramento da Smart Sampa para acessar dados

Representante do X ficou com imóvel bloqueado mesmo após rede ser liberada

Trump ordena envio de tropas para Portland e instalações do serviço de imigração

Frigorífico expõe cartaz que petista não é bem-vindo e deputado do PT protocola denúncia

Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro

Condicionar isenção do IR ao PL da Dosimetria é 'loucura', diz Haddad

Mais de 150 marcas têm elos com assentamentos ilegais de Israel, aponta ONU

Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

Um ano depois do assassinato de Nasrallah, Hezbollah rejeita se desarmar