Ibama diz que Petrobras protocolou resposta sobre licenciamento de bloco na Margem Equatorial

O registro processual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) referente ao bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial, mostra que a Petrobras protocolou ontem, 26, às 19h57, as respostas sobre os ajustes solicitados pelo órgão ambiental dentro do processo de licenciamento.

O Ibama reforçou na quinta-feira, 25, que a conclusão da análise da licença para bloco FZA-M-59 dependerá da resposta da Petrobras às observações registradas pela equipe técnica do órgão no relatório da chamada Avaliação Pré-Operacional (APO).

A Petrobras recebeu nesta semana a aprovação do Ibama para a APO, simulado de resposta a emergência realizado pela companhia em agosto. É a última etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá.

O Ibama solicitou que sejam incorporados ajustes ao plano de proteção à fauna apresentado pela companhia, "de modo a contribuir para o processo de melhoria contínua da estrutura de resposta, garantindo sua adequação e alinhamento aos requisitos da região".