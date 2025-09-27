Topo

Notícias

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio de SP

São Paulo

27/09/2025 09h00

Um assalto na tarde de quinta-feira, 25, terminou em troca de tiros em um condomínio localizado na Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Dois homens armados, em uma motocicleta, anunciaram o assalto contra um casal, que estava do lado de fora do prédio.

Um guarda civil metropolitano, de folga, ouviu os gritos, viu o assalto em andamento pela janela e resolveu intervir.

Na versão do GCM, os bandidos o avistaram, apontaram a arma para cima e efetuaram os disparos na direção do agente. Da janela, o guarda revidou com alguns tiros.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir com os celulares das vítimas.

A SSP-SP afirma que a Polícia Civil investiga a ocorrência para localizar os criminosos. O caso foi registrado como roubo no 69º DP (Teotônio Vilela).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen

EUA vão revogar visto do presidente da Colômbia por comentários em manifestação pró-palestina

Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

Nova Zelândia diz que não reconhecerá Estado palestino neste momento

FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos pede a Netanyahu fim da guerra em Gaza

Contagem regressiva para o restabelecimento das sanções da ONU ao Irã

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio de SP