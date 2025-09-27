Homem é preso após confessar em entrevista na TV que matou os pais nos EUA

Um homem de 53 anos foi preso na quinta-feira (25) após confessar em uma entrevista na televisão que matou seus pais e enterrou os corpos no quintal da casa há oito anos em Albany, no estado de Nova York.

O que aconteceu

Lorenz Kraus foi preso assim que confessou os crimes durante entrevista à emissora WRGB. "Eu os enterrei na propriedade deles", disse Kraus ao apresentador Greg Floyd, em entrevista de meia hora para o jornal CBS6.

Floyd, então, pediu detalhes. "Você os enterrou nos fundos da casa?", questionou, e Kraus confirmou: "sim".

Foi o próprio Kraus quem ligou para a WRGB sugerindo a entrevista. Na tarde de quinta, ele entrou em contato com a emissora "para fazer uma confissão completa sobre o assassinato de seus pais", disse a polícia em nota, segundo reportagem da NBC News.

Kraus já era investigado. Ele estava na mira de uma apuração de crime financeiro envolvendo os benefícios previdenciários dos pais de Kraus, Franz e Theresia Kraus, que não eram vistos havia anos. A suspeita era de que o filho "estava recebendo os benefícios da previdência social e usando o dinheiro para uso pessoal", disse a polícia.

Ao longo da semana, o cerco se fechou. Na terça, as autoridades executaram um mandado de busca na casa dos pais. Na quarta, encontraram os corpos no quintal.

Pressionado pelas investigações, Kraus ligou para WRGB no dia seguinte. Na entrevista, ele disse que matou os pais porque eles estavam com a saúde frágil e "sabia que eles estavam piorando".

O apresentador perguntou se Franz e Theresia sabiam que seriam mortos pelo filho. "Sim", respondeu Kraus. "E foi muito rápido."

Ele disse que enforcou os dois. Ele usou as mãos para estrangular seu pai de 92 anos e uma corta para matar a mãe de 83. "Cumpri meu dever para com meus pais", disse ele na entrevista. "Minha preocupação com a miséria deles era primordial."

A prisão

O homem foi preso assim que a entrevista acabou. Ele foi acusado de duplo homicídio e ocultação de cadáveres.

A defensora pública Rebekah Sokol, que assumiu o caso, disse que Kraus é presumidamente inocente. "Embora a entrevista tenha sido chocante, tenho que questionar como ocorreu, quem iniciou e qual foi o envolvimento da polícia", disse ela em comunicado. "Seria muito preocupante se os direitos constitucionais de um indivíduo vulnerável fossem violados em prol da audiência."

De acordo com ela, "a entrevista na TV não pode ser admitida no tribunal". "Mas ainda é muito cedo e o tempo dirá", disse ela.

Vizinha desconfiava

Segundo uma vizinha, os pais de Kraus não eram vistos desde junho de 2017. Desde o sumisso, Kraus visitava a casa para recolher correspondências, cortar a grama e tirar a neve, disse a vizinha. Quando foi questionado sobre os pais, Kraus disse que eles haviam se mudado para a Alemanha. "Ele não olha nos seus olhos quando fala com você", disse ela, que preferiu não divulgar seu nome. "Ele só dá respostas curtas e está sempre com pressa."

A vizinha disse ter visto Kraus em atitude suspeita. Naquela época, ela afirmou ter visto o homem descartando muito lixo, incluindo o que parecia um tapete. A grama, antes bem cuidada, também teria sido substituída por terra pouco tempo depois.