Topo

Notícias

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

BRASÍLIA E SÃO PAULO

27/09/2025 11h06

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu ser necessário fazer uma reforma tributária sobre consumo. "Nós estávamos no caos tributário. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários, o nosso estava entre os 10 piores. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto. Colocando o IVA, nós vamos saltar várias posições", afirmou Haddad durante o podcast 3 irmãos.

"Se eu não começo pelo IVA, não consigo abaixar os tributos nunca. O IVA desonera investimentos, desonera a exportação, nivela os tributos intersetoriais, acaba com a guerra fiscal entre os Estados, diminui a sonegação, aumenta a base de arrecadação. Depois do IVA eu vou conseguir saber exatamente a alíquota sobre o consumo e sobre a renda", afirmou Haddad, lembrando que isso pode trazer um equilíbrio fiscal entre o consumo e a renda.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Quais sanções serão restabelecidas contra o Irã?

Agente de imigração dos EUA agride mulher na frente dos filhos dela; vídeo

Letônia pede que Otan reforce defesa aérea do Báltico após incursões russas

Novos drones sobrevoam maior base militar da Dinamarca: 'Precisamos agir rapidamente', alerta comissário europeu

Cineasta iraniano se diz determinado a trabalhar em seu país apesar da censura

Retomada de sanções da ONU ao Irã se aproxima após fracasso de votação para adiamento

Deputado federal Mauro Benevides Filho sofre AVC e é internado

Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA

Fux vota para absolver réus de 8/1 e retoma falas usadas para Bolsonaro

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso no Panamá

STJ revoga prisão de Oruam, rapper acusado de tentativa de homicídio contra policiais