O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje ser uma 'loucura' condicionar a votação na Câmara dos Deputados da isenção do Imposto de Renda (IR) a quem ganha até R$ 5 mil à apreciação do PL da Dosimetria, que busca reduzir as penas dos condenados pela trama golpista.

O que aconteceu

Haddad criticou a vinculação de uma proposta de cunho social com outra de ordem política. "Nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura. Você vai submeter um projeto de justiça social e tributária a isso?", questionou hoje o ministro em entrevista ao podcast 3 Irmãos.

Faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa à outra? Vota com a tua consciência no projeto do IR e defende a bandeira que você quiser.

Fernando Haddad, ministro

A vinculação da votação das duas propostas foi sugerida pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Relator do PL da Dosimetria, ele começou a negociar a aprovação do texto nesta semana, embora a data de votação ainda não tenha sido definida.

Após a declaração de Paulinho, o presidente da Câmara refutou a apreciação conjunta dos projetos. Hugo Motta (Republicanos-PB) marcou para a próxima quarta-feira (1º) a votação da proposta que amplia a isenção do IR. Além de isenção quem ganha até R$ 5.000, o texto prevê desconto a quem ganha até R$ 7.350 por mês.

O PL da isenção foi relatado pelo aliado de Motta, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Ele já foi aprovado em uma comissão especial em julho e agora espera análise do Plenário.

Promessa eleitoral de Lula (PT) em 2022, o texto foi enviado pelo governo ao Congresso em março. Para compensar a perda de arrecadação, o texto sugere a criação de uma alíquota de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil por ano.

"Taxa Selic a 15% é alta"

Haddad também criticou a taxa de juros em 15% ao ano. "O Brasil crescer do jeito que tá crescendo com essa taxa de juros... (...) Agora está crescendo menos porque a taxa de juros tá muito alta", disse ele na mesma entrevista.

O ministro disse, porém, que há um "debate" sobre o corte de juros. "Tá exagerada ou não tá exagerada a taxa de juros atual? Tem conversa entre os economistas. Em geral, quem pensa diferente acha que o outro está sempre errado. Não é assim, tem um debate. Nos EUA, na Europa, no mundo inteiro tem debate sobre o patamar adequado da taxa de juros. Tem gente no Brasil hoje, inclusive do mercado financeiro, que [acha que] chegou a hora de começar a cortar. Tem gente que acha que não."

Haddad afirmou que o Brasil está crescendo "o dobro do que crescia nos oito anos anteriores". Ele mencionou o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) entre 1,5% e 3% ao ano. "Agora está crescendo menos porque a taxa de juros tá muito alta. E o repique inflacionário exigiu providência do Banco Central."