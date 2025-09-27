Topo

Haddad diz que Lula será candidato à reeleição em 2026

BRASÍLIA

27/09/2025 13h13

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse neste sábado, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição em 2026.

O ministro é citado como possível candidato se Lula não concorrer, assim como ocorreu em 2018. "Ele (Lula) é candidato a presidente, sim", afirmou Haddad durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

Um dos apresentadores citou que sua tia gostaria de votar em Haddad para presidente em 2030. "Manda um abraço pra sua tia", respondeu o ministro.

Segundo o ministro, ser candidato depende de circunstâncias e do destino. "Se não fosse a facada, será que o Bolsonaro seria eleito presidente? Possivelmente não."

Em discursos recentes, Lula tem reforçado sua disposição em concorrer novamente à Presidência no ano que vem e que só não vai ser candidato se a saúde não permitir. "Só tem uma hipótese de eu não ser candidato, é se eu tiver algum problema de saúde", disse o petista em entrevista ao SBT no dia 9 de setembro.

