Topo

Notícias

Haddad diz que ataques hackers via Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor financeiro

BRASÍLIA

27/09/2025 13h04

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ataques hackers a instituições financeiras envolvendo o Pix podem trazer prejuízos bilionários ao setor.

Bancos, fintechs e provedores de TI no Brasil têm sido alvos de golpes que chegam a cerca de R$ 1 bilhão. "As instituições podem ter prejuízos milionários", declarou o ministro durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

O chefe da pasta apontou que o Pix vem enfrentando críticas de empresas de cartão de crédito que temem perder o mercado e defendeu o sistema de pagamento instantâneo.

"Se perder, o cara tem que ter oportunidade de usar o Pix se ele quiser." Ele citou também a investida do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que abriu investigação por conta do serviço. "É uma coisa de desinformado, o Pix é uma moeda digital soberana", declarou o ministro. "

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Drones sobrevoam base militar na Dinamarca; países europeus estão em alerta

Quinto suspeito de triplo homicídio na Argentina é preso na Bolívia

Zelensky afirma que Ucrânia recebeu sistema antiaéreo Patriot de Israel

Drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

O que é leucovorina, droga promovida por Trump para autismo?

Justiça da França investiga ameaças de morte contra presidente do tribunal que condenou Sarkozy

Quais sanções serão restabelecidas contra o Irã?

Agente de imigração dos EUA agride mulher na frente dos filhos dela; vídeo

Letônia pede que Otan reforce defesa aérea do Báltico após incursões russas

Novos drones sobrevoam maior base militar da Dinamarca: 'Precisamos agir rapidamente', alerta comissário europeu

Rio ganha mais opções gastronômicas com mercado em Laranjeiras