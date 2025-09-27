Gari da madrugada: o que faz polícia apontar homem como serial killer em GO
Rildo Soares dos Santos, 33, saía pelas ruas de Rio Verde (GO) de madrugada usando um uniforme de limpeza urbana para caçar suas vítimas e assassiná-las, de acordo com informações da Polícia Civil de Goiás. Investigadores afirmam que ele confessou três feminicídios e apura o envolvimento dele em outros crimes.
Assassinato de mulheres seguia um padrão
Elisângela da Silva Souza, 26, foi morta quando seguia para o trabalho. Câmeras de segurança gravaram Rildo e a vítima caminhando em direção a um terreno baldio, no Bairro Popular, que abriga destroços de um antigo lava-jato. No local, Rildo permaneceu por 34 minutos. Segundo a polícia, ele esganou a vítima até que ela desmaiasse e depois desferiu vários golpes na cabeça. O corpo foi abandonado em um buraco de cimento, sem as roupas íntimas de baixo e coberto por pedras.
O rosto da Elisângela ficou completamente destruído. É impossível precisar a quantidade de pancadas Adelson Candeo, delegado responsável pela investigação
Monara Pires Gouveia foi queimada viva após sofrer traumatismo craniano. Alexânia Hermógenes, foi espancada e enterrada. Elas também foram encontradas despidas das pernas para baixo.
Alexânia foi morta no mesmo dia em que desapareceu, também, Ingrid. Segundo a mãe de Ingrid, uma das bolsas encontradas na casa de Rildo é da mesma marca e modelo do pertence da filha desaparecida.
Na casa dele, investigadores encontraram oito bolsas, três bonecas e um par de sapatos femininos. A polícia suspeita que os itens são frutos de outros possíveis crimes. "Haverá outras histórias piores ou iguais a essa sobre o Rildo", afirmou Candeo.
Polícia Civil também investiga envolvimento do suspeito no espancamento de uma mulher trans. O caso também ocorreu em um terreno baldio da cidade. A vítima, no entanto, alega que estava bêbada no momento do ataque e não consegue confirmar que Rildo seja o culpado. Os investigadores consideram o perfil violento do suspeito e o horário do ataque como evidências do envolvimento.
Rildo usava roupas de gari para circular pelas ruas sem levantar suspeitas. Ele chegou a trabalhar por alguns dias na empresa de limpeza da cidade, mas não foi efetivado. Os uniformes ajudavam a passar despercebido por rondas policiais e por possíveis vítimas.
Após os assassinatos, Rildo acompanhava de perto ao trabalho da perícia. O comportamento foi registrado depois das mortes confessadas por ele.
"Todos os crimes têm traços de perversidade evidentes", diz delegado. A fala é do delegado Adelson Candeo, responsável pela investigação. Rildo também é investigado por três roubos e uma tentativa de latrocínio.
"Grite, eles são covardes", orienta. Candeo pede que mulheres gritem por socorro se abordadas por homens que queiram levá-las a outro local. "Gritar espanta o agressor", diz.
Homens também foram alvo de ataque
Colega de casa disse à polícia que escapou de assassinato. Rildo é casado, mas sua mulher não vive em Rio Verde. Ele mora com um homem, identificado como Josenilton que, segundo a polícia, disse que quase se tornou uma das vítimas.
Josenilton afirmou à polícia que Rildo tentou invadir seu quarto de madrugada armado com uma faca. Mas recuou quando percebeu que a vítima estava preparada para reagir. Às três horas da manhã, quando Rildo abriu a cortina para entrar, Josenilton, que estava com um martelo, disse que se ele desse mais um passo, seria morto. Rildo então desistiu.
Outro homem sobreviveu a ataque de Rildo. Identificada como Cristiano, ele foi atacado enquanto dormia dentro de um carro, quando o dia estava prestes a amanhecer. Cristiano teve o pescoço cortado e, ainda assim, conseguiu escapar do veículo e pedir ajuda. O carro foi roubado e incendiado. As chaves e outros pertences de Cristiano foram encontrados na casa de Rildo. A vítima mudou-se de Rio Verde após o ataque.
Rildo acumula lista de crimes e tem impulso incendiário
Além dos feminicídios, Rildo já havia roubado e incendiado o carro do patrão, além de colocar fogo na casa de Monara. "Ele tem essa coisa com fogo, precisa colocar fogo em algo", disse o delegado Candeo.
Rildo também é suspeito de crimes antigos na Bahia. Entre eles, roubo, homicídios e estupro. Nenhum dos crimes foi solucionado. Segundo a polícia, o suspeito decidiu deixar o estado onde nasceu e ir para Goiás fugindo de ameaças.
Apesar da escalada de crimes, Rildo mantinha aparência de homem comum. A esposa, de nacionalidade francesa, disse nunca ter sido agredida, mas relatou hábitos incomuns: caminhava de madrugada pelas ruas, colecionava e escondia facas em diferentes pontos da casa, como se estivesse sempre preparado para reagir a uma invasão.
Delegado vê desvio de personalidade. "Ele não tem nenhuma causa de inimputabilidade. Tem plena consciência de seus atos. É um cidadão extremamente perverso e violento."
O que diz a defesa
Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) atua na defesa de Rildo. Por meio de nota, o órgão informou que representou o investigado durante a audiência de custódia que manteve a prisão dele, mas não comentará as acusações feitas pela polícia.