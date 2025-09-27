FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

O FBI demitiu um grupo de agentes fotografados ajoelhados na rua em uma tentativa de aliviar as tensões durante um protesto por justiça racial em Washington, em 2020, após o assassinato de George Floyd pela polícia em Minneapolis, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto na sexta-feira.

As dispensas ocorreram em meio a uma onda de demissões dentro das fileiras da agência desde que Kash Patel, um apoiador do presidente Donald Trump, foi confirmado em fevereiro pelo Senado, controlado pelos republicanos, para liderar o FBI.

Não ficou claro exatamente quantos agentes do FBI foram demitidos na sexta-feira.

A Associação de Agentes do FBI emitiu uma declaração na sexta-feira dizendo que "condena veementemente a demissão ilegal de mais de uma dúzia de agentes especiais", mas não mencionou o que pode ter precipitado as dispensas.

As três fontes que falaram à Reuters sob condição de anonimato estimaram o número de demissões entre 15 e 22, com uma parcela não especificada de agentes que foram duramente criticados por comentaristas de direita por se ajoelharem durante a manifestação.

Os agentes em questão, retratados em fotos e vídeos do incidente que viralizaram, não estavam ajoelhados em uma demonstração de simpatia pelo movimento Black Lives Matter, como os críticos sugeriram, mas fizeram o gesto para aliviar as tensões entre os manifestantes e as autoridades, disseram as fontes.

Algumas medidas de controle de multidões empregadas durante os protestos foram mais agressivas. Policiais dispararam gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar manifestantes perto da Casa Branca, antes de Trump, então em seu primeiro mandato como presidente, atravessar a Praça Lafayette até uma igreja próxima e posar para fotos segurando uma Bíblia.

No início deste mês, o ex-diretor interino do FBI, Brian Driscoll, e dois outros ex-altos funcionários que foram demitidos sem justa causa em agosto processaram o governo Trump, alegando que foram dispensados em uma "campanha de retaliação" que tinha como alvo autoridades consideradas insuficientemente leais.

O processo alega que Patel disse que recebeu ordens de demitir qualquer pessoa que tivesse trabalhado em uma investigação criminal contra Trump e que seu próprio emprego dependia dessas remoções.

"O FBI tentou colocar o presidente na prisão, e ele não se esqueceu disso", disse Patel a Driscoll, de acordo com o processo.

Steve Jensen, ex-diretor assistente do escritório de campo de Washington, e Spencer Evans, ex-alto funcionário do escritório de campo de Las Vegas, também são demandantes no processo.

*Texto e reportagem adicional de Steve Gorman, em Los Angeles.