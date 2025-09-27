Topo

EUA têm interesse em terras raras e nós queremos negociar, diz Mercadante

São Paulo

27/09/2025 19h12

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que a negociação com os Estados Unidos não é fácil. Mas, o Brasil está aberto a negociar, inclusive sobre terras raras, disse, hoje, Mercadante em entrevista ao programa Brasil do Povo, de José Luiz Datena, na Rede TV.

Mercadante disse ver imprevisibilidade na fala de Trump sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Sila durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas "crê" que o presidente dos EUA foi sincero em seus comentários sobre Lula.

O presidente do BNDES avaliou, ainda, que o gesto de Trump e a fala de Lula deixaram claro que "quem decide sobre a vida dos brasileiros são os próprios brasileiros".

