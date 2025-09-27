EUA dizem que vão revogar visto de Gustavo Petro por 'ações incendiárias'
O governo de Donald Trump anunciou que irá revogar o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro.
O que aconteceu
- "Ações imprudentes e incendiárias". O Departamento de Estado dos EUA publicou ontem no X que o visto de Petro será revogado "devido às suas ações imprudentes e incendiárias".
- Petro participou de protesto nos Estados Unidos. Horas antes, em um ato pró-Palestina, o presidente colombiano pediu que os soldados norte-americanos desobedecessem ordens de Donald Trump.
- Presidente colombiano discursou em Nova York usando um megafone. "Peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem suas armas para as pessoas. Desobedeçam as ordens de Trump. Obedeçam as ordens da humanidade".
- Departamento de Estado dos EUA citou o protesto em seu anúncio. "Mais cedo hoje, o presidente colombiano Gustavo Petro se posicionou em uma rua de Nova York e instou os soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem a violência".