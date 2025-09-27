Topo

Notícias

Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

27/09/2025 15h22

Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro (foto). A revogação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Estado após Petro participar de uma manifestação pró-Palestina, em Nova Iorque, onde presenciou a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"O presidente da Colômbia esteve nas ruas de Nova Iorque e incitou soldados norte-americanos a desobedecer às ordens e incitou à violência. Nós vamos revogar o visto de Petro devido à sua imprudência e ações incendiárias', afirmou o governo dos Estados Unidos.

Notícias relacionadas:

Durante a manifestação, Petro defendeu o uso de uma força armada global para libertar os palestinos da guerra contra Israel.

Imunidade da ONU

Neste sábado (27), Gustavo Petro retornou à Colômbia e se pronunciou sobre a revogação de seu visto.

Ele declarou que os Estados Unidos não cumprem as regras de direito internacional e de imunidade da ONU.  

"Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA [autorização de viagem], porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu", afirmou.

Segundo Petros, o visto foi revogado por denunciar o "genocídio" na Palestina. "A humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Sou livre e todo ser humano deve ser livre na terra", completou.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ministro russo evoca passado nazista da Alemanha por aumento em gasto militar

Barroso propõe ao Congresso aumento de 8% a servidores do Judiciário

Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

Cris Pereira tem shows cancelados após condenação por estupro de vulnerável

Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

EUA e México lançam operações fronteiriças contra tráfico de armas

Ucrânia busca acordos sobre armas e drones em visita iminente aos EUA

Moldávia realiza eleições legislativas neste domingo, sob alerta de interferência da Rússia

Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura

Trump ordena envio de tropas a Portland, no noroeste dos EUA