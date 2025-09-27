Estado de SP registra duas mortes por intoxicação por metanol em setembro

Ao menos duas pessoas morreram no Estado de São Paulo, em setembro, vítimas de intoxicação por metanol, informou o Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado, neste sábado, 27. Os óbitos foram registrados na capital e na cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

Ainda conforme o órgão, que pertence à Secretaria da Saúde, outros seis casos foram confirmados desde junho em território paulista e, atualmente, 10 pacientes são investigados por possível contaminação pela mesma substância.

A pasta não informou se todos as ocorrências, inclusive as mortes, foram causados por ingestão de bebida alcoólica adulterada, conforme o aviso do governo federal realizado ontem, 26.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), fez uma alerta para o registro de nove casos de intoxicação por metanol no Estado de São Paulo registrados no curto período de 25 dias.

Segundo a pasta, o número de ocorrências neste intervalo de tempo é considerado "fora do padrão". Isso sem considerar o risco de subnotificação, já que nem todos os casos chegam aos órgãos de vigilância e controle.

Conforme o Senad, a contaminação aconteceu após as vítimas consumirem, bebidas alcoólicas adulteradas, como gin, whisky, vodka, comercializadas em bares e festas.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que Centro de Vigilância Sanitária monitora o trabalho dos municípios paulistas na fiscalização dos estabelecimentos de vendas de bebidas "envolvidos na comercialização e distribuição dos produtos contaminados".

"O CVS reforça que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas", diz a pasta.

Também chamado de álcool metílico, o metanol é um biocombustível altamente inflamável, que pode ser obtido por meio da destilação destrutiva de madeiras, processamento da cana-de-açúcar, ou de gases de origem fóssil.

Suas propriedades químicas são semelhantes ao etanol, mas com um nível mais elevado de toxidade. Utilizada como solvente em indústrias químicas, a substância também é aplicada para a fabricação de plásticos e para a produção de biodiesel e combustível.

A ingestão acidental ou intencional de metanol provoca intoxicações graves e pode levar à morte. De acordo com o governo, a adulteração de bebidas aumenta a gravidade da situação, já que, do ponto de vista de saúde pública, pode causar surtos epidêmicos com casos severos e alta taxa de letalidade.

A Secretaria da Saúde de São Paulo recomenda que bares, restaurantes e locais que fazem a venda de bebidas chequem com atenção a procedência dos produtos oferecidos pelo fornecedores.

A pasta alerta, ainda, que a população compre apenas bebidas de fabricantes legalizados e que possuam rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, "evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco".