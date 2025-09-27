Topo

Notícias

Esposa de Pedro Sánchez não comparece à convocação de juiz por malversação de recursos públicos

27/09/2025 16h45

Begoña Gómez, esposa do chefe de governo espanhol Pedro Sánchez, não compareceu neste sábado (27) ao tribunal, para o que seria sua quinta convocação no âmbito de um caso de suposta malversação de recursos públicos, alegando que estava autorizada a fazê-lo, indicou uma fonte judicial.

Begoña Gómez deveria comparecer perante o juiz Juan Carlos Peinado neste sábado às 18h (13h em Brasília), mas nem ela nem os outros acusados compareceram ao tribunal, onde deveria ser concretizado o seu indiciamento por apropriação indébita, uma decisão à qual cabe recurso.

O juiz Juan Carlos Peinado considera que uma funcionária contratada pelo gabinete do presidente de governo Pedro Sánchez trabalhou para Gómez em suas atividades privadas, o que constituiria apropriação indevida de recursos públicos.

Nem Gómez nem a funcionária Cristina Álvarez, nem tampouco Francisco Martín Aguirre, que a teria contratado enquanto trabalhava na Presidência e agora é o delegado do governo em Madri, compareceram à convocação neste sábado. Os três foram representados por seus advogados.

Eles justificaram afirmando que "na audiência apenas seriam concretizados os termos daquela acusação e sempre na presença de seu advogado. A presença do acusado não é indispensável".

Tanto a promotoria quanto os advogados de defesa solicitaram o arquivamento do caso, explicando que os acusados não são funcionários públicos.

O juiz deve comunicar sua decisão nos próximos dias.

Ao comparecer perante o juiz Peinado no dia 10 de setembro, Gómez negou categoricamente ter incorrido em apropriação indébita, afirmando que, de forma "pontual", pediu a Álvarez "enviar alguma mensagem", mas insistiu que esta última "nunca" a ajudou em suas atividades profissionais.

Além deste caso, o magistrado também investiga desde abril de 2024 se Gómez se aproveitou do cargo de seu marido em seus negócios privados, com o que poderia ter cometido crimes de corrupção e tráfico de influência.

Este caso provocou um forte confronto entre a promotoria, que pediu o seu encerramento, e o juiz, e gerou irritação em Pedro Sánchez, que manteve o país em suspense por vários dias ao ponderar se renunciaria, o que acabou não fazendo.

No início de setembro, o dirigente socialista acusou alguns juízes de estarem "fazendo política" ao ser questionado sobre os casos judiciais que envolvem vários de seus próximos, incluindo seu irmão, e afirmou que partem "de denúncias falsas".

mig/mba/jvb/eg/dd/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ministro russo evoca passado nazista da Alemanha por aumento em gasto militar

Barroso propõe ao Congresso aumento de 8% a servidores do Judiciário

Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

Milhares marcham em Buenos Aires para pedir justiça por triplo feminicídio na Argentina

Esposa de Pedro Sánchez não comparece à convocação de juiz por malversação de recursos públicos

Cris Pereira tem shows cancelados após condenação por estupro de vulnerável

Otan aumentará vigilância no Báltico após caso de drones na Dinamarca

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

EUA e México lançam operações fronteiriças contra tráfico de armas

Ucrânia busca acordos sobre armas e drones em visita iminente aos EUA

Moldávia realiza eleições legislativas neste domingo, sob alerta de interferência da Rússia