Drones ucranianos atingem estação de bombeamento de petróleo na Rússia, diz autoridade

27/09/2025 11h09

MOSCOU (Reuters) - Drones ucranianos atingiram neste sábado uma estação de bombeamento de petróleo na região russa da Chuváchia, às margens do rio Volga, causando a interrupção das atividades no local, disse o governador regional Oleg Nikolaev em um comunicado publicado no Telegram.

Nikolaev afirmou que o ataque ocorreu perto da vila de Konar, a cerca de 1.200 km do território ucraniano. Ele afirmou que não houve vítimas e apenas "danos leves".

A Ucrânia intensificou os ataques de drones à infraestrutura energética russa nas últimas semanas, visando refinarias e terminais de exportação para reduzir as receitas de exportação de Moscou, gerar descontentamento interno e pressionar o Kremlin a negociar a paz.

Os ataques reduziram o refino de petróleo russo em quase um quinto em certos dias e cortaram as exportações de portos importantes, levando Moscou perto de reduzir sua produção de petróleo.

(Reportagem da Reuters; texto de Felix Light)

