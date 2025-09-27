Drones sobrevoam base militar na Dinamarca; países europeus estão em alerta

A circulação de drones em pontos estratégicos - como a maior base militar da Dinamarca e aeroportos - colocou os países europeus em alerta. A União Europeia não descarta construir em conjunto um "muro contra drones".

O que aconteceu

Drones não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de sexta-feira. A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A Polícia investiga os dois casos.

Sobrevoo de drones na base de Karup durou "várias horas". A informação é do policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, à agência de notícias AFP. "Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial. O oficial disse que os drones não foram derrubados e que a polícia não pode comentar sobre a origem dos dispositivos.

Aeroportos civis e militares foram fechados. Ontem, o aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, teve de fechar brevemente, acrescentou Skelsjaer. Já na segunda-feira, o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

"Classificação como ataque híbrido", entendem autoridades dinamarquesas. A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Alemanha fala em ameaça "alta"

Preocupação crescente e alta ameaça. O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a ameaça dos drones é considerada "alta", de acordo com a Reuters.

Há uma ameaça que pode ser classificada como alta quando se trata de drones. É uma ameaça abstrata, mas muito concreta em casos individuais

Alexander Dobrindt a jornalistas em Berlim

Segundo Dobrindt, o governo pretende revisar a lei de segurança da aviação. A proposta é permitir que as Forças Armadas possam abater drones em casos de risco.

Proteger alvos sensíveis e a população é uma preocupação do ministro. "Trata-se de estar preparado para que infraestruturas críticas ou grandes aglomerações de pessoas, por exemplo, possam ser protegidas", disse Dobrindt.

Muro anti-drone colaborativo entre dez países

No começo de setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Europa deve "construir um muro contra drones" para conter incursões no espaço aéreo. "Esta não é uma ambição abstrata", disse von der Leyen. "É o alicerce de uma defesa confiável", declarou a presidente da Comissão Europeia em discurso, de acordo com a DW.

Ministros da Defesa de dez países do leste europeu se reuniram para discutir a escalada de incursões com drones ontem. Medida foi tomada após episódios recentes envolvendo drones de procedência desconhecida na Polônia, Romênia e Dinamarca.

O encontro resultou na decisão de priorizar a criação de um "muro antidrones", que deverá proteger o espaço aéreo europeu de novas violações. A União Europeia suspeita de envolvimento da Rússia nas incursões, mas Moscou nega qualquer responsabilidade.

O sistema usará tecnologias já aplicadas em aeroportos, mas também poderá derrubar drones que representem ameaça. Segundo a Comissão Europeia, terá custo por uso significativamente menor que os sistemas tradicionais de defesa aérea, voltados a aeronaves tripuladas e mísseis.



*Com informações da Reuters e Deutsche Welle (DW)